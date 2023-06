Air Defender: Es gibt auch Proteste gegen die Luftwaffen-Übung

Deutlich zu hören war der Start der Großübung Air Defender am Montag in der Region. Eher leiser waren dagegen die Proteste gegen das Manöver.

Am Montag hat die Luftraum-Übung Air Defender begonnen. Am Nachmittag starteten und landeten Kampfjets auf dem Lechfeld. Dort sind für zwei Wochen Flugzeuge der US-National Guard und der Luftwaffe Griechenlands stationiert. Insgesamt sind an der multinationalen Übung über 250 Flugzeuge und rund 10.000 Soldatinnen und Soldaten aus 25 Nationen beteiligt. Es gibt auch Proteste.

Am Wochenende demonstrierten rund 300 Menschen am Fliegerhorst in Wunstorf bei Hannover. Sie forderten unter anderem, dass sich die Bundesregierung im Krieg Russlands gegen die Ukraine für einen sofortigen Waffenstillstand einsetzt. Das Luftwaffenmanöver Air Defender sei ein völlig falsches Signal, das zu einer weiteren Eskalation des Konflikts führen könnte. Das Manöver trage zu mehr Aufrüstung bei. In Pfalzheim in der Kyritz-Ruppiner Heide in Brandenburg hatten rund 150 Demonstranten mit blauen Tüchern ein großes Friedenszeichen auf dem Boden ausgelegt. Organisiert wurde die Demo von der Linken, die von der Bundesregierung diplomatische Initiativen zur Beendigung des Ukraine-Krieges statt militärischer Drohgebärden fordert.

"First Responder" bei einem möglichen Konflikt

Die Bundeswehr teilt mit, dass die Großübung einen rein defensiven Charakter habe. Sie werde aber nach außen einen "starken Zusammenhalt im Bündnis" sowie transatlantische Geschlossenheit sichtbar machen. Geübt werde die kollektive Verteidigung gemeinsamer Werte wie Freiheit, Demokratie und Wohlstand. Die verbündeten Luftstreitkräfte schützen als "First Responder" in einem möglichen Konflikt den europäischen Luftraum.

Über die Bedeutung wurde auch online auf der Homepage der Heimatzeitung diskutiert. In einem Beitrag wird das Militär als "ein notwendiges Übel" bezeichnet. Die Übung sollte über weniger bewohntem Gebiet stattfinden. Das kriegsgeschichtsträchtige Lechfeld hätte mehr Frieden verdient. Die Autorin wird für ihre Meinung angegriffen. "Seien Sie froh und stolz, dass es eine Bundeswehr und Nato gibt, die ein Leben in demokratischer Freiheit verteidigt und damit weiterhin ermöglicht." In einem anderen Beitrag ist die Rede vom "jahrzehntelangen Kaputtsparen" der Streitkräfte durch Regierungen aller Farben. Auch das Jagdbombergeschwader 32 auf dem Lechfeld sei davon betroffen gewesen.

Lechfeld ist Hauptdrehkreuz im Süden

Der Fliegerhorst Lechfeld spielt aktuell bei Air Defender die Rolle des Hauptdrehkreuzes im Süden. Er ist Standort von sechs Erdkampfflugzeugen vom Typ A-10 aus Idaho in Texas und drei griechischen F-16. Außerdem sollen immer wieder Transportflugzeuge, wie zum Beispiel der Airbus A400M, Station machen. Die Übungsflüge sollen in drei eng definierten Lufträumen stattfinden, die wochentags jeweils im Wechsel genutzt werden. Dabei soll ein Übungsraum Ost über Mecklenburg-Vorpommern und der Ostsee jeweils von 10 bis 14 Uhr als einziger auch für Tiefflüge reserviert sein. Der Raum Süd, der sich von Lechfeld in Bayern nach Rheinland-Pfalz erstreckt, soll von 13 bis 17 Uhr genutzt werden, bevor an den Raum Nord über der Nordsee von 16 bis 20 Uhr abgegeben wird.

