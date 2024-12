Alle auf einen Blick

Icon Vergrößern Rätsel 2 Foto: Andreas Lode Icon Schließen Schließen Rätsel 2 Foto: Andreas Lode

Icon Vergrößern Rätsel 3 Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Rätsel 3 Foto: Marcus Merk

Icon Vergrößern Rätsel 4 Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Rätsel 4 Foto: Marcus Merk

Icon Vergrößern Rätsel 5 Foto: Andreas Lode Icon Schließen Schließen Rätsel 5 Foto: Andreas Lode

Icon Vergrößern Rätsel 6 Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Rätsel 6 Foto: Marcus Merk

Icon Vergrößern Rätsel 7 Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Rätsel 7 Foto: Marcus Merk

Icon Vergrößern Rätsel 8 Foto: Andreas Lode Icon Schließen Schließen Rätsel 8 Foto: Andreas Lode

Icon Vergrößern Rätsel 9 Foto: Andreas Lode Icon Schließen Schließen Rätsel 9 Foto: Andreas Lode

Icon Vergrößern Rätsel 10 Foto: Andreas Lode Icon Schließen Schließen Rätsel 10 Foto: Andreas Lode

Icon Vergrößern Rätsel 11 Foto: Andreas Lode Icon Schließen Schließen Rätsel 11 Foto: Andreas Lode

Icon Vergrößern Rätsel 12 Foto: Andreas LOde Icon Schließen Schließen Rätsel 12 Foto: Andreas LOde

Icon Vergrößern Rätsel 13 Foto: Andreas Lode Icon Schließen Schließen Rätsel 13 Foto: Andreas Lode

Icon Vergrößern Rätsel 14 Foto: Andreas Lode Icon Schließen Schließen Rätsel 14 Foto: Andreas Lode

Icon Vergrößern Rätsel 15 Foto: Andreas Lode Icon Schließen Schließen Rätsel 15 Foto: Andreas Lode

Icon Vergrößern Rätsel 16 Foto: Andreas Lode Icon Schließen Schließen Rätsel 16 Foto: Andreas Lode

Icon Vergrößern Rätsel 17 Foto: Andreas Lode Icon Schließen Schließen Rätsel 17 Foto: Andreas Lode

Icon Vergrößern Rätsel 18 Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Rätsel 18 Foto: Marcus Merk

Icon Vergrößern Rätsel 19 Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Rätsel 19 Foto: Marcus Merk

Icon Vergrößern Rätsel 20 Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Rätsel 20 Foto: Marcus Merk

Icon Vergrößern Rätsel 21 Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Rätsel 21 Foto: Marcus Merk

Schätzungsweise über 250 Kapellen gibt es im Landkreis Augsburg. 21 der kleinen Schmuckstücke wurden beim diesjährigen Adventsrätsel gezeigt.

Sie sind ebenso wie Kirchen Ausdruck tiefer Frömmigkeit und ein sichtbarer Ausdruck religiösen Glaubens. Anders als die großen Gotteshäuser fristen viele Kapellen allerdings ein stilles Dasein: Die meisten von ihnen sind nämlich kaum bekannt. Wer mindestens fünf der abgebildeten Kapellen erkennt oder ihren Standort nennt, kann noch bis 7. Januar am großen Rätsel teilnehmen.

Wer teilnehmen will, schickt am besten per E-Mail seine gesammelten Lösungen an redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de oder gewinnspiel@schwabmuenchner-allgemeine.de. Achtung: Es müssen mindestens fünf richtige Lösungen genannt sein. Bitte auch Namen und Anschrift angeben. Wer eine Postkarte schicken will: Die Adressen lauten Schwabmünchner Allgemeine, Redaktion, Kaufbeurer Straße 3, 86830 Schwabmünchen oder Augsburger Landbote, Bahnhofstraße 8, 86368 Gersthofen. Unter allen Teilnehmern werden attraktive Preise verlost. (mcz, Bilder Marcus Merk und Andreas Lode)