Alle Kapellen auf einen Blick

Schätzungsweise über 250 Kapellen gibt es im Landkreis Augsburg. Sie sind ebenso wie Kirchen Ausdruck tiefer Frömmigkeit und ein sichtbarer Ausdruck religiösen Glaubens. Anders als die großen Gotteshäuser fristen viele Kapellen allerdings ein stilles Dasein: Die meisten von ihnen sind nämlich kaum bekannt. Beim diesjährigen Adventsrätsel wurden über ein Dutzend Kapellen gezeigt. In der kommenden Woche sind die Kapellen noch einmal auf einer Sonderseite zu sehen: Wer will, darf noch bis 7. Januar mitraten: Wer mindestens fünf Kapellen erkennt und entweder ihren Namen oder ihren Ort richtig nennt, nimmt am großen Adventsrätsel von Augsburger Landbote und Schwabmünchner Allgemeine teil. Unter allen Teilnehmern werden attraktive Preise verlost. (AZ)

