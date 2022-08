Alles wird teurer im Augsburger Land: Bleibt der Einkaufwagen jetzt leer?

Plus Die steigenden Preise stimmen viele Konsumenten zögerlich. Das bekommen auch die Händler im Kreis Augsburg zu spüren. Wie sie auf die Krise reagieren.

Brot, Butter, Milch und Fleisch - alles ist teurer geworden. Viele Menschen fangen an, den Cent zweimal umzudrehen, bevor sie ihn ausgeben. Die Zurückhaltung der Konsumenten und die steigenden Preise für Rohstoffe und Energie macht vielen Händlern im Landkreis zu schaffen.