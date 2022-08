Landkreis Augsburg

Als die Menschen aus Angst das Augsburger Land verließen

Plus Ein Bobinger Geschichtsforscher stößt auf Dokumente, die belegen: Vor über 300 Jahren flüchteten viele Bewohner vor den Schrecken des Dreißigjährigen Krieges.

Von Maximilian Czysz

Flucht und Vertreibung sind ein Dauerthema der Menschheit. Was im Augenblick tausende Menschen in der Ukraine erleben, bekamen vor über 300 Jahren die Menschen im Augsburger Land zu spüren, als der Dreißigjährige Krieg (1618 bis 1648) Tod und Verwüstung brachte. Viele Menschen verließen ihre Heimat. Der Bobinger Historiker Franz Xaver Holzhauser hat dazu in alten Akten eine Entdeckung gemacht.

