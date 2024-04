Landkreis Augsburg

Altersgerechtes Wohnen: Diese Trends setzen sich durch

Plus Neue Wohnformen für Senioren und beeinträchtigte Menschen erobern das Augsburger Land. Der Landkreis hat die erste altersgerechte Musterwohnung für Schwaben eröffnet.

Von Carmen Janzen

Die Menschen werden immer älter und es werden immer mehr. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes ist mehr als jeder fünfte Deutsche älter als 65 Jahre. Irgendwann wird das eigene Häuschen zu groß, die Gartenarbeiten zu anstrengend und der Wocheneinkauf zum Kraftakt. Wer dann keine Unterstützung von Angehörigen, Pflegediensten oder Nachbarn hat, tut sich schwer, den Alltag zu meistern. In ein Altersheim möchten aber die wenigsten Menschen umziehen und hippe Senioren-Wohngemeinschaften sind noch selten. Doch was ist die Alternative?

Dieser Trend hat sich im Augsburger Land durchgesetzt

Altersgerechtes Wohnen heißt der Trend, der sich im Augsburger Land breit macht und durchgesetzt hat. Seniorenresidenzen, Wohnanlagen für beeinträchtigte Menschen, Betreutes Wohnen und ähnliche Bauprojekte sind zuhauf in den vergangenen Jahren in der Region entstanden oder werden gerade gebaut, wie das Projekt „Staudenblick“ in Langenneufnach, das "Haus Tobit" in Schwabmünchen oder die Seniorenwohnanlage in Großaitingen. Vergangenen Freitag war ganz aktuell Richtfest für die "Seniorenresidenz Mauritius" in Obermeitingen. Bauträger haben den demografischen Trend längst erkannt.

