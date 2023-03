Baubranche im Augsburger Land rechnet mit dauerhaft hohen Preisen

Plus Die Situation im Baugewerbe sieht düster aus. Im Augsburger Land stehen die Firmen gleich vor mehreren Problemen.

Die Situation im Baugewerbe sieht düster aus. Im Augsburger Land stehen die Firmen gleich vor mehreren Problemen: Grundstücke sind kaum zu bekommen und wenn, dann zu enormen Preisen. Die Baukosten sind hoch, weil die Baumaterialien knapp und teuer sind. Und die Kunden sind zurückhaltend, weil zusätzlich zu den hohen Kosten mittlerweile aufgrund der hohen Zinsen auch keine günstigen Finanzierungen mehr zu bekommen sind. Wir haben uns bei Firmen umgehört, wie sie mit der Situation umgehen.