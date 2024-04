Landkreis Augsburg

Bier-Geschichte: Als fast in jedem Ort noch gebraut wurde

Die Zott'sche Brauerei in Rommelsried erinnert an ein Stück Bier-Geschichte in Schwaben: Viele Brauereien mussten wegen des Preisdrucks aufgeben.

Plus Ein Blick zurück: Vor 100 Jahren gab es im Landkreis Augsburg über 40 Orte mit mindestens einer Brauerei.

Von Maximilian Czysz

Der „Tag des Deutschen Bieres“ am 23. April erinnert an den Erlass des Reinheitsgebots und seinen bahnbrechenden Erfolg. Was heute niemand mehr weiß: In Schwaben gab es früher mit Abstand die meisten Brauereien in Bayern. Und im Freistaat befand sich knapp die Hälfte aller Braustätten in Deutschland.

Das Thema griff vor Jahren das Museum Oberschönenfeld in einer Sonderausstellung auf. "Flüssiges Brot" hieß die Zusammenstellung von Exponaten, die an eine Ära erinnerte. Wer im Historischen Brauereiverzeichnis Deutschland blättert, kann die große Zahl der Betriebe entdecken.

