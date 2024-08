Im Landkreis Augsburg muss deutlich mehr gebaut werden

Was viele wohl schon Dutzende Male gehört haben, wird jetzt durch eine Zahl untermauert: Im Augsburger Land fehlen Wohnungen, es muss mehr gebaut werden. 1430 sind es, um genau zu sein - jedes Jahr. Das ist zumindest die Zahl, die das Pestel-Institut im Auftrag des Bundesverbandes Deutscher Baustoff-Fachhandel (BDB) ermittelt hat. Dieser jährliche Bedarf besteht laut Institut bis 2028. Daran ändere die Zahl leerstehender Wohnungen nichts, erklärt Leiter Matthias Günther. Wie wir berichteten, stehen rund 5000 Wohnungen im Landkreis Augsburg leer. Wieso man den Bedarf nicht einfach gegen den Leerstand aufrechnen kann und was ein Bauunternehmer dazu sagt.

Institutsleiter Günther erklärt zur Studie: „Der Neubau ist notwendig, um das bestehende Defizit – immerhin fehlen im Landkreis Augsburg aktuell rund 1720 Wohnungen – abzubauen. Aber auch, um abgewohnte Wohnungen in alten Häusern nach und nach zu ersetzen.“ Hier gehe es insbesondere um Nachkriegsbauten, bei denen sich eine Sanierung nicht lohne. Der Grund, weshalb sich viele leerstehende Wohnungen nicht einfach reaktivieren lassen, sei, dass sie schlicht nicht mehr bewohnbar seien. „Sie müssten vorher komplett, also aufwendig und damit teuer, saniert werden.“

Pestel-Institut: Der Landkreis Augsburg braucht einen gewissen Leerstand

Dabei sei eine gewisse Leerstandsquote sogar nötig. Rund drei Prozent aller Wohnungen, in die sofort jemand einziehen könne, sollten laut Günther frei sein. „Schon allein, um einen Puffer zu haben, damit Umzüge reibungslos laufen können. Und natürlich, um Sanierungen überhaupt machen zu können.“ Die Leerstandsquote im Landkreis Augsburg liegt bei rund vier Prozent. Also muss gebaut werden - das steht zumindest für BDB und Pestel-Institut fest. Um voranzukommen, fordert BDB-Präsidentin Metzger, die Standards zu senken: „Einfacher bauen – und damit günstiger bauen. Das geht, ohne dass der Wohnkomfort darunter leidet. Andernfalls baut bald keiner mehr.“ Es müsse ein „starkes Abspecken“ bei Normen und Auflagen geben. Außerdem fehlen laut der Präsidentin Fördermittel im Bundeshaushalt.

Wie beurteilen die Praktiker aus dem Augsburger Land die Situation? Franz Schmid vom Bauunternehmen Schmid aus Thierhaupten sagt mit Blick auf die aktuelle Auftragslage und die Analyse des Pestel-Instituts: „Das erscheint mir etwas hoch.“ Im Kreuz hätten die Baufirmen aus dem Augsburger Land die geforderten 1430 Wohnungen pro Jahr allemal. Aber Grundstücksbesitzer hielten sich aktuell beim Bauen zurück. Wie Metzger betont auch Schmid, dass die Vorschriften reduziert werden müssten, um diese Situation zu ändern. Auch eine erneute Förderung von Häusern des KFW-55-Standards mit bis zu 18.000 Euro würde helfen. Laut Schmid kann ein weiterer Faktor positives bewirken: niedrigere Zinsen, also günstigere Kredite. „Dann würde das schon wieder Fahrt aufnehmen.“

Zur Einordnung: Ein Plus von mindestens 1430 Wohnungen im Vergleich zum Vorjahr gab es im Landkreis Augsburg zuletzt vor sechs Jahren. Das geht aus den Zahlen des Bayerischen Landesamts für Statistik hervor. Von 2017 auf 2018 stieg die Gesamtzahl der Wohnungen von 113.550 auf 115.146, also um 1596. Falls bestehende Wohnungen in dieser Zeit weggefallen sind, wurde sogar noch mehr gebaut, um auf diese Differenz zu kommen. Zum Stichtag 31. Dezember 2022 gibt es im Augsburger Land 120.004 Wohnungen.