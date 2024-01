Bundestagswahl 2025: Bürgermeister sind sauer über Wahlkreis-Neueinteilung

Plus Der südliche Landkreis Augsburg soll anderen Wahlkreisen zugeordnet werden. Das erzeugt viel Unmut in den Rathäusern.

Der frühere Bundeswahlkreis Augsburg-Land wird zerrissen: Der Innenausschuss des Parlaments in Berlin hat in dieser Woche beschlossen, dass Schwabmünchen und die Stauden künftig zum neuen Wahlkreis Memmingen-Unterallgäu gehören sollen und gleichzeitig einige Lechfeld-Gemeinden Teil des Wahlkreises Ostallgäu werden. Betroffen sind davon tausende Wähler. Die Reaktionen sind deutlich.

Harsche Kritik kommt von Grabens Bürgermeister Andreas Scharf. Er sagt: „Wenn man das bisherige Handeln der Ampelregierung betrachtet, wird auch dieser Unsinn bis zum Ende durchgezogen. Man kann aber schon heute davon ausgehen, dass sich das bei der übernächsten Wahl wieder ändern wird, weil die Ampel die Bundestagswahl 2025 nicht überleben wird.“ Scharf, der keiner Partei angehört, hatte Anfang des Jahres einen Brief an die Regierung geschrieben und darin die Ablehnung des Gemeinderats festgehalten. Darin aufgeführt sind praktische Gründe wie die unterschiedliche Software zur Durchführung der Wahl. Auch der generell fehlende Bezug zum Landkreis Ostallgäu wird aufgeführt.