Das empfehlen Profis aus dem Augsburger Land gegen die Kälte

Acht Grad minus und es wird noch kälter. Die bis zu zweistelligen Minustemperaturen haben sich seit einigen Tagen im Landkreis festgesetzt und kehren spätestens zum Wochenende zurück. Was bedeutet das für Pflanzen, den Straßenverkehr und die eigene Gesundheit? Profis aus dem Landkreis Augsburg geben Tipps gegen die Eiseskälte.

Das Hoch Beate beschert uns derzeit zwar sonnige Tage, aber auch eisige Nächte mit Temperaturen von bis zu zehn Grad minus. „Für den Januar ist das nichts Ungewöhnliches“, sagt Jürgen Schmidt von Wetterkontor. Zur Wochenmitte bringt das Tief Damian Wolken mit sich und damit ein wenig Schnee und Eisregen. Im Berufsverkehr kann es daher am Mittwochmorgen glatt werden. Die mit dem Tief einhergehende mildere Luft wird dann aber zum Wochenende wieder von einer ruhigeren Hochdrucklage abgelöst. Es wird wieder trockener und kälter mit bis zu zehn Grad minus nachts und Sonnengarantie oberhalb von 800 Metern.

Hohe Minustemperaturen bedeuten freie Straßen

Für Martin Bigelmaier, stellvertretender Leiter der Straßenmeisterei Gersthofen, bedeuten die eisigen Nächte trockene Straßen und somit einen ruhigeren Straßenverkehr. „Weil es bei den Minustemperaturen nicht schneit, müssen wir nicht streuen“, sagt Bigelmaier. Temperaturen um den Gefrierpunkt seien für die Straßenmeisterei kritischer, da sie meist Niederschlag mit sich brächten. So wie in der Nacht zu Mittwoch, wenn er und seine Mitarbeiter im Landkreis planmäßig vorbeugend streuen. Die Sonne sei auch für die Mitarbeiter der Straßenmeisterei angenehmer, so Bigelmaier: „Dann braucht es weniger Pausen zum Aufwärmen.“

Kälteschutz liefern bei den eisigen Temperaturen auch fettreiche Cremes. „Pflegeprodukte mit wenig Wasser schützen bei den Temperaturen die Wangen“, empfiehlt Thomas Stehle, Inhaber der St.-Wendelin-Apotheke in Bobingen. Ausreichend Trinken beuge außerdem gegen trockene Haut von innen vor. Gerade im Winter sei es hilfreich auf eine ausgewogene, vitaminreiche Ernährung mit Zitrusfrüchten und Gemüse zu achten, um das Immunsystem fit zu halten. Wer lieber auf Vitaminpräparate zurückgreife, sollte auf eine ausreichende Vitamin-D-Zufuhr achten. „Das ist eigentlich das ganze Jahr über empfehlenswert“, sagt Stehle. Auch im Sommer könne man gar nicht so viel Sonne tanken, wie nötig wäre, um ausreichend Vitamin D zuzuführen oder riskiere gar einen Sonnenbrand. Wer etwas für das Knochenwachstum tun wolle, sollte Vitamin D mit 1000 Einheiten pro Tag einnehmen. Zusätzlich könne man seinem Immunsystem gerade in der kalten Jahreszeit mit einer „Darmsanierung“ Gutes tun. „Antibiotika können den Darm schädigen und so wiederum zu vermehrten Krankheiten führen“, sagt Stehle. Wenn der Darm gut funktioniere, sei das auch für das Immunsystem gut. Eine Darmsanierung sei aber nicht für jeden etwas und bedürfe immer einer Beratung durch den Arzt oder den Apotheker.

Lüften bei Eiseskälte: Für Zimmerpflanzen gefährlich

Empfindlich auf die Kälte können auch Zimmerpflanzen reagieren. Tomas Haag, Betriebsleiter der Wörner Gartencenter in Neusäß und Königsbrunn, warnt vor Luftzügen bei eiskalten Temperaturen. Ein gekipptes Fenster könne schon zu viel sein. Denn: „Zimmerpflanzen, die meist aus den Tropen kommen, drohen dann zu erfrieren.“ Die Erfrierungen an den Pflanzen sehen aus wie Trockenschäden. Grund dafür sind durch die Kälte geplatzte Zellen, die auch zum Abfallen der Blüten führen könnten. Weihnachtssterne oder Orchideen seien besonders gefährdet. „Ich empfehle, Pflanzen beim Lüften mit ausreichend Abstand vom Fenster zu platzieren“, sagt Haag.

Die Sonne erfreut zwar aktuell die Gemüter, gerade für Topfpflanzen draußen kann sie aber auch gefährlich werden. „Topfpflanzen sollten nicht an sonnigen Plätzen stehen“, erklärt Haag. Denn sie Sonne am Tag wärme die Pflanze auf, die dann nachts droht schockgefrostet zu werden. Das habe Schäden an Wurzeln und Zweigen zur Folge. Kommt dann der sogenannte Chill-Faktor dazu, wird es kritisch. Dieser wird erzeugt, wenn die Pflanze tagsüber kaltem Ostwind ausgesetzt ist. Deshalb sollte man Topfpflanzen zum Überwintern eher an der Nordseite von Gebäuden unterbringen, wo sie wind- und sonnengeschützt sind. „Wer seinen Christbaum verwerten will, kann mit ihm auch Pflanzen zusätzlich schützen“, empfiehlt Haag. Auf die Erde gelegt oder in den Topf als Sonnenschutz gesteckt, schützten die abgeschnittenen Zweige vor Kälte und Licht. Man könne den Topf auch eingraben oder eine kleine Pflanze in einen großen Topf umpflanzen. „Somit gefriert die Erde langsamer.“ Immergrüne Pflanzen brauchen laut Haag auch im Winter Wasser. In frostfreien Perioden sollten Pflanzen wie der Buchsbaum gegossen werden, denn über die Blätter verdunste das Wasser auch im Winter.

Die Eiseskälte macht auch vor dem Rasen im Garten nicht Halt. Diesen sollte man in gefrorenem Zustand nicht betreten. „Das gefrorene Gras bricht und führt zu Zellschäden“, weiß Haag. Und für alle, die es bislang noch nicht geschafft haben, ihre Stauden zurückzuschneiden, hat Haag auch noch einen Tipp: „Einfach stehen lassen und bis zum Frühjahr warten.“ So sind unter den Stauden liegende Zwiebelpflanzen besser geschützt.