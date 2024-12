Der brutale Doppelmord von Bonstetten ist seit über 100 Jahren ungeklärt

Was mag bloß im Kopf des Mannes vorgegangen sein, der 1920 in Bonstetten ein brutales Verbrechen verübte? Nachbarn waren die Ersten am Tatort. Ihnen war aufgefallen, dass die Haustüre des Bauernhauses im kleinen Dorf zwischen Welden und Augsburg am Morgen offenstand und die Fensterläden noch geschlossen waren. Außerdem brannte im Haus Licht. Sie schauten nach. Und entdeckten die alte Bäuerin und ihr Enkelkind inmitten von Blut.

