Der Traum vom großen Glück

Was für ein Glückspilz: Mit fünf von sieben Richtigen hat ein Eurojackpot-Spieler aus dem Landkreis Augsburg jetzt knapp 180.000 Euro gewonnen. Was alles ließe sich mit so einem Geldsegen nicht alles machen?

Eine Reise oder vielleicht ein Segelboot?

Auf die Frage gibt es keine einfache Antwort. Denn jeder hat einen anderen Traum vom Glück. Der eine bucht sich eine Reise um die Welt und sagt seinem Arbeitgeber Lebewohl. Der andere zahlt seine Schulden ab. Endlich schuldenfrei, ist das nicht ein schönes Gefühl? Ein anderer Gewinner leistet sich ein Wohnmobil, um damit durch Europa zu fahren. Auch ein Segelboot für den Ammersee wäre fein. Wer auf Sicherheit bedacht ist, legt das Geld vielleicht an und hofft, dass sich so in den kommenden Jahren eine stattliche Summe anhäuft.

Ein Gewinn lässt sich auch ganz ungewöhnlich ausgeben: Wie wäre es, die besten Freunde mit Umschlag voller Geld zu überraschen? Freilich kann so ein Gewinn auch gespendet werden. Es heißt ja bekanntlich: Glück vermehrt sich, wenn man es teilt.