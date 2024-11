Beim Deutschlandtag der Jungen Union (JU) trafen 300 Delegierte aus ganz Deutschland in Halle (Saale) zusammen, darunter mit Lisa Wolf, Lena Rasilier und Jonas Deuringer drei Delegierte des Kreisverbands Augsburg-Land. Der Bundesvorsitzende Johannes Winkel wurde mit großer Mehrheit in seinem Amt bestätigt. Mit dem Leitantrag „Soziale Marktwirtschaft – das deutsche Leistungsversprechen wieder aufleben lassen“ fordert die JU mit der Koppelung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung eine generationengerechte Rentenpolitik.

