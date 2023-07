Landkreis Augsburg

12:56 Uhr

Die heiße Spur in der Asche: Wie Brandermittler arbeiten

Plus Die Hitze ist enorm, am Ende bleiben oft nur Schutt und Asche: Wie können die Brandermittler der Kriminalpolizei noch herausfinden, was die Ursache für einen Großbrand wie vor wenigen Tagen in Gennach im südlichen Augsburger Land finden? Kriminalhauptkommissar Armin Reiser erklärt seine Arbeit.

Von Maximilian Czysz

Wann beginnt die Arbeit der Brandermittler? Schon während der Löscharbeiten?



Armin Reiser: Die kriminalpolizeiliche Ermittlung beginnt mit der Brandmeldung. Der Mitteiler ist ein Zeuge, über den wichtige Erkenntnisse in Erfahrung gebracht werden können. Dazu gehört die Eingrenzung des ursprünglichen Brandortes, die Brandausbreitung oder verdächtige Personen in Brandnähe. Durch die ersten Beamten der Kriminalpolizei vor Ort - das sind meistens Beamte des Kriminaldauerdienstes - werden alle wichtigen Erkenntnisse in einem so genannten Brandortbefundbericht zusammengefasst. Es fließen weitere Parameter wie Windrichtung, Außentemperatur, Personalien der vor Ort angetroffenen Personen und dergleichen ein. Wenn sich der Brandermittler vor Ort einen ersten Überblick verschafft, dann geht es auch um diese Fragen: Wie war der Schließzustand des Gebäudes? Welche nicht brandbedingten Schäden wurden von den Löschkräften verursacht? Wie sind weitere Schäden erklärbar? Die eigentliche Brandortuntersuchung beginnt erst, wenn die Brandstelle gelöscht und erkaltet ist. Es findet außerdem eine Rücksprache mit der Feuerwehr statt: Wie sieht es mit Schadstoffen aus und wie lässt sich die Statik einschätzen? Sobald es Antworten auf diese Fragen gibt, lässt sich über das weitere Vorgehen entscheiden.

Speziell geschulte Spürhunde können Brandbeschleuniger wie Benzin riechen. Foto: Silvio Wyszengrad

Was ist mit den Helfern der Feuerwehr?



Reiser: Die Feuerwehren, insbesondere deren Erstangriffstrupp, können weitere entscheidende Hinweise zur Brandentstehung im Raum und zur Branddynamik geben. Sie können sich ja im Gegensatz zum Brandermittler im brennenden Objekt aufhalten. Zudem müssen die notwendigen Veränderungen am Brandort wie eingeschlagene Scheiben, aufgebrochene Türen, Stand der Sicherungen bei den Feuerwehrkräften abgefragt werden. Wenn die Arbeit der Feuerwehr beendet sind, werden diese Retter oft gebeten, Bilder der Brandstelle zu machen. Da Feuerwehrkräfte mit einem geschlossenen Atemschutzsystem ausgerüstet sind, können diese auch Bilder der „heißen Phase“ liefern. Die Zusammenarbeit zwischen Polizei und Feuerwehr läuft immer wieder hervorragend ab.

