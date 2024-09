Diese Dinge sollten in die Hausapotheke

In jedem Haushalt sollte sie vorhanden sein - die gute alte Hausapotheke. Gerade bei der aktuellen Medikamentenkanppheit ist es ratsam, einen Vorrat zu haben. Was sollte nun aber vorgehalten werden? In die Hausapotheke gehören natürlich die Medikamente, die regelmäßig benötigt werden. „Eine gewisse Basis an Medikamenten und Hilfsmitteln darf aber nicht fehlen, um bei leichten Krankheiten oder kleineren Verletzungen schnell helfen zu können“ rät Anja Metzger, Allgemeinärztin der Hausärztlichen Gemeinschaftspraxis in Zusmarshausen und Notärztin beim Bayerischen Roten Kreuz. „Nicht nur Erwachsene brauchen eine gut ausgestattete Hausapotheke, Kinder selbstverständlich ebenso. Da sie oft nicht dieselben Medikamente nehmen können wie Erwachsene, sollten Eltern stets auch einen Vorrat an Kinder-Medikamenten im Haus haben“, sagt Metzger weiter. Im Einzelnen:

Erkältungskrankheiten : Medikamente gegen Fieber und Schmerzen mit dem Wirkstoff Ibuprofen oder Paracetamol. Fiebersaft oder Zäpfchen für Kinder. Hustensaft zur Schleimlösung wie etwa ACC, Ambroxol oder Prospan. Hustenstiller für die Nacht. Lutschtabletten gegen Halsschmerzen. Abschwellendes Nasenspray (alternativ Nasentropfen) oder Kochsalzlösung für Kinder.

Magen- Darmprobleme: Medikamente gegen Übelkeit, Elektrolytbeutel, Hefekulturen gegen Durchfall oder Vaprino. Medikamente wie Loperamid lähmen hingegen die Darmbewegungen und sollten nur in Ausnahmefällen genommen werden, wenn Austrocknung droht.

Kleinere Verletzungen: Pflaster in verschiedenen Größen, Mullbinden und sterile Kompressen, Desinfektionsspray ohne Alkohol, Wund- und Heilsalbe für kleine Verbrühungen oder Verbrennungen. Sportsalbe mit den Wirkstoffen Diclofenac oder Ibuprofen für Verstauchungen. Auch Präparate aus Arnika- oder Beinwellwurzelextrakt eignen sich hierfür. Fenistilgel bei Insektenstichen und Juckreiz, Instrument zum Entfernen von Zecken, Splitterpinzette, Fieberthermometer für Erwachsene und Kinder.

Individuelle Ergänzung: Die Hausapotheke sollte individuell ergänzt werden, bei Allergikern im Haus um Allergiemedikamente wie Cetirizin, bei Asthmatikern um Asthmasprays und bei Migräne um Triptane. Die Hausapotheke sollte sich in einem kühlen Raum im Haus befinden. Medikamente sollten immer in der Originalverpackung aufbewahrt werden. Wichtig ist, regelmäßig das Verfallsdatum zu kontrollieren. Wenn Kinder im Haushalt leben, sollte die Hausapotheke abgeschlossen sein. (AZ)