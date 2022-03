"Architektouren" 2022: Diese Gebäude machen Lust auf mehr Architektur

Plus Jedes Jahr im Juni finden die "Architektouren" statt. Besucher dürfen sogar in besondere Häuser hineinspitzeln. Auch das Augsburger Land ist oft stark vertreten.

Jedes Jahr stellt die Bayerische Architektenkammer gelungene Beispiele vor: Gezeigt werden Neu- und Umbauten, Modernisierungen, Sanierungen, Innenräume, Renaturierungen, Parks oder Grün- und Außenanlagen. Interessierte können sich von den "Architektouren" inspirieren lassen oder direkt vor Ort mit Bauherren und Architekten ins Gespräch kommen. In den vergangenen Jahren war das Augsburger Land immer wieder bei der Leistungsschau vertreten. Die Redaktion hat fünf besondere Projekte ausgewählt und bringt sie noch einmal in Erinnerung.