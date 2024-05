Landkreis Augsburg

vor 19 Min.

Ein echter Schatz für Heimatentdecker

Brand in Gennach: Diesen Feuerwehreinsatz vor fast genau 30 Jahren fotografierte Anton Reiß.

Plus Der Nachlass von Anton Reiß aus Gennach im südlichen Landkreis Augsburg zeigt mit vielen Fotos und Dokumenten, wie das Leben auf dem Land früher war.

Von Maximilian Czysz

Es ist ein echter Schatz, den Anton Reiß der Nachwelt hinterlassen hat. Der frühere Bundesbahnobersekretär aus Gennach im südlichen Landkreis Augsburg hat tausende Dokumente, Bücher, Bilder oder Skizzen aus der Gegend und dem Landkreis gesammelt. Die Informationen, die im Nachlass stecken, haben einen besonderen Wert.

Wer weiß schon, wie spärlich der Landkreis vor über 200 Jahren besiedelt war? Eine von Anton Reiß abgeheftete Aufstellung - sie ist wohl das Ergebnis einer Volkszählung - zeigt: Das Augsburger Land war eine große und eher dünn besiedelte Region. Im Hauptort Dinkelscherben lebten im Jahr 1810 zum Beispiel gerade einmal 607 Menschen, in Gersthofen wurden 439 gezählt. In Meitingen waren es 228 und in Bobingen 1243 Menschen. Heute ist die Bevölkerung um ein Vielfaches größer, im Landkreis leben insgesamt über eine Viertelmillion Menschen.

