Einigkeit ist der Grundstein für eine neue Klinik

Plus In dieser Woche wurde ein Gutachten zur Wertachklinik vorgelegt. Es empfiehlt einen Neubau. Vieles muss noch geklärt werden - doch Einigkeit ist der erste Schritt.

Das Gutachten zu den Wertachkliniken könnte der Beginn eines Jahrhundertprojekts sein. Nicht, weil sich die Planungen womöglich endlos in die Länge ziehen. Vielmehr wäre der Neubau einer Klinik ein Großprojekt, dass es nur alle paar Jahrhunderte gibt.