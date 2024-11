Erster Schneeengel der Saison

Vor lauter Winterwahlenampel-Blues sind es dann doch oft die kleinen Freuden des Alltags, die überraschend die Stimmung erhellen in dieser dunklen Zeit. Wer am Mittwochabend unterwegs war, hat ihn vielleicht auch gespürt oder gesehen: den ersten Schnee dieses Winters. Der Heimweg in den Feierabend wurde da auf dem Radl von dicken Schneeflocken begleitet, die sich auf Mütze und Handschuhe absetzten. Die Luft schneidend kalt und vor einem die tanzenden Flocken. Da wirkt die Welt doch gleich wieder ein bisschen mehr in Watte gepackt. So lange uns die Natur mit Schnee am 13. November überrascht, kann doch nicht alles schlecht sein. Zu Hause springen einem die Kinder schon aufgeregt entgegen: Der erste Schnee, ob man ihn auch schon gesehen hätte. Also schnell rein in die Schneeanzüge, Mütze und Schal nicht vergessen und kurz eine Runde im Garten gedreht. Sogar die Katze traut sich raus und stapft durch die millimeterhohe Schneedecke im Gras. Die Kinder summen „ABC, die Katze liegt im Schnee“ und werfen sich auf den Boden. Für den ersten Schneeengel des Jahres. Zugegeben mit mehr Matsch als Schnee, aber die Freude beim Machen zählt. Mal sehen wie viele dieser Engel diesen Winter noch folgen werden.

Jennifer Kopka

Landkreis Augsburg