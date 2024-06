Europa so nah: Diese regionalen Projekte sind durch die EU finanziert

Wie profitieren Menschen aus der Region Augsburg von Europa? Eine Frage, die vor der Europawahl unwillkürlich auftaucht.

Die meisten Menschen wissen, dass Landwirte und Firmen Fördergelder bei der EU beantragen können. Doch was ist mit den Kommunen im Landkreis Augsburg? Experten aus der Region antworten, welchen Nutzen Europa vor Ort hat.

Erich Herreiner vom Amt für Ernährung, Landwirtschaften und Forsten (AELF) teilt dem Landkreis Augsburg seit vielen Jahren die EU Leader-Gelder zu. Er sagt: "Es lohnt sich, für die EU zu kämpfen. Denn die Region bestimmt, welche Projekte Geld bekommen, nicht die EU." Rund 3,6 Millionen Fördergelder investiert die EU in den Landkreis Augsburg allein für den Zeitraum 2024 bis 2027. Umwelt, Zusammenhalt und regionale Identität stehen dabei im Vordergrund. Die zwei Arbeitsgemeinschaften Begegnungsland Lech-Wertach und ReAL West befürworten Projektideen aus dem Landkreis. Hier ein paar Beispiele:

Der Königsbrunner Bürgermeister Franz Feigl arbeitet zugleich als Vorstand für das Begegnungsland Lech-Wertach. Er sagt: "Das größte Projekt war der Informationspavillon zur Lechfeldschlacht in Königsbrunn mit rund 700.000 Euro." Ein Einzelfall, normalerweise sei der Zuschuss pro Projekt auf rund 200.000 Euro gedeckelt, sagt Feigl. Der Infopavillon zeigt eine Ausstellung zur Lechfeldschlacht, in der die Ungarn 955 endgültig den Truppen von Kaiser Otto unterlagen. Heute kämpfen in den Schaukästen Zinnsoldaten, und Ungarn gehört seit der Jahrtausendwende zur EU. Die Orientierung hin zu Europa begann unmittelbar nach der Schlacht: Viele Ungarn nahmen nach und nach den christlichen Glauben an.

Der markante Infopavillon steht im Zentrum von Königsbrunn. Im Untergeschoss zeigen Schaukästen die Lechfeldschlacht. Foto: Marion Kehlenbach

In Schwabmünchen gibt es die Chocolaterie der Sinne, "um die Innenstadt aufzuwerten, inklusive einer kleinen Ausstellung über die Geschichte der Schokolade", sagt Herreiner, und aufwendiger Innenausstattung. Leckere Torten und Pralinen laden zum etwas längeren Verweilen ein.

Die Chocolaterie in Schwabmünchen hat seit einer Woche eröffnet. Das Interieur ist mit gelben und grünen Polstermöbeln ausgestattet. Goldfarbene Blätter ranken sich bis unter die Zimmerdecke. Foto: Carmen Janzen

Regionalmanager Benjamin Walther von ReAL West erklärt: "Insgesamt fließen seit 2008 Gelder in den Landkreis Augsburg." Er sagt: "Eines unserer aktuellen Projekte ist der Kunstraum Weiherhof bei Oberschönenfeld." Der Kunstraum entsteht in einem alten Gutshof, das einst zum Kloster Oberschönenfeld gehört hat. Geplant sind Stipendien und Ateliers vor Ort, damit die Künstler in Ruhe wohnen und malen können. Ein Archiv für schwäbische Kunst ist auch geplant. Auf dem Oberschönenfelder Areal finden ohnehin regelmäßig Ausstellungen statt.

Und was gibt es für junge Leute? Schließlich dürfen 16-Jährige bei dieser Wahl ausnahmsweise auch mal ihr Kreuzchen machen. Der Kreisjugendring hat über ReAL West den Ausbau des Zeltplatzes Rücklenmühle bei Zusmarshausen durchgesetzt. Zelte brauchen die Jugendgruppen künftig nicht mehr, denn es gibt Holz-Zelthäuser. In jedes Haus passen rund fünf Kinder. Der Vorteil: "Die Jugendlichen wohnen überdacht und sind vor Wind und Wetter geschützt", sagt Walter. Endlich kein durchnässtes Zelt mehr.

Auf dem Zeltplatz Rücklenmühle stehen jetzt Zelthäuser für Kinder und Jugendliche bereit, sodass sie keine Zelte mehr kaufen müssen und bei Regen geschützt im Trockenen sitzen. Foto: Marcus Merk

Die Diedorfer Umweltreferentin Anna Röder sagt: "Wir bekommen eine Lehrküche in das Umweltzentrum für Kochkurse rund um Kräuter, Klima, Ernährung." Schüler und Erwachsene lernen dort zukünftig beispielsweise, dass ein einfaches Gericht oft ebenso schnell zubereitet ist wie ein Fertigessen. Oder wie aufwendig die Ernte der Kakaobohne ist. Zudem geht der Trend zurück zu den Großeltern: von Marmelade bis hin zu eingelegtem Gemüse. Befürworter ist ReAL West.

Neben der Pflanzen- und Saatgutbörse gibt es am Umweltzentrum Schmuttertal bald auch eine grüne Küche mit Kochkursen und Informationen rund um regionale Ernährung. Foto: Markt Diedorf

Die Freilufthalle in Wehringen hingegen hat das Begegnungsland Lech-Wertach durchgesetzt. Die Halle hat ein Dach, Netze statt Wänden an den Seiten. Der Rasen ist ideal für Fußballspiele. Das Besondere: Jeder kann die Halle nutzen. Einfach online über die Website einen Zeitraum mit Freunden buchen und losspielen. Eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht nötig. ReAL West hat mit der Zusamtal Arena ein ähnliches Projekt auf der Liste. Allerdings mit Wänden.

Die Wehringer Freiluftsporthalle ist eine der ersten ihrer Art, die in Schwaben gebaut wurde. Foto: Elmar Knöchel

Gibt es in Ortschaften, die an Augsburg herangewachsen sind und die nicht Teil der beiden oben genannten Aktionsgruppen sind, wie Gersthofen, Neusäß oder Stadtbergen auch EU Förderungen? Der Gersthofer Pressesprecher Kai Schwarz sagt: "Wir kooperieren mit den Lechwerken (LEW) bei der Neugestaltung des Lebensraums Lech." Das Projekt heißt Contempo 2, und die EU übernimmt sogar über die Hälfte der Kosten. Stadtbergen hat aktuell keine EU-finanzierten Projekte am Laufen. Auch nach Neusäß fließen aktuell keine EU- Gelder.

Viele Projekte im Landkreis zeigen, dass ein Europa der Regionen längst Wirklichkeit ist: Von alten Obstsorten bis hin zu den Römerstraßen gab es seit 2008 viele Projektförderungen im Landkreis Augsburg. Tendenz steigend.