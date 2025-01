Fünfzehn Minuten für Demokratie, Rechtsstaat und Freiheit

Seit diesem Schuljahr sind alle bayerischen Schulen dazu verpflichtet, mit der sogenannten Verfassungsviertelstunde das Bewusstsein der Schüler und Schülerinnen für die Verfassungswerte, für das Leben des Einzelnen und das gesellschaftliche Zusammenleben zu stärken. Sie soll regelmäßig Teil des Unterrichts sein und dokumentiert werden. Die Beteiligung der Schülerinnen und Schüler an der Auswahl der Themen und an der Gestaltung ist erwünscht.

Unsere Redaktion hat sich an Schulen im Landkreis Augsburg umgehört und gefragt, wie die neue Vorgabe umgesetzt wird und welche Erfahrungen sie gemacht haben.

Leonhard-Wagner-Mittelschule in Schwabmünchen

In der Leonhard-Wagner-Mittelschule in Schwabmünchen wird die Verfassungsviertelstunde in der 6. und 8. Jahrgangsstufe durchgeführt. Rektor Johannes Glaisner berichtete, dass es in seiner Schule vor allem um Konfliktlösung gehe, um die Gemeinschaft und darum, die Akzeptanz des Einzelnen zu stärken. Dabei spielten auch globale Aspekte eine Rolle. „Wir haben hier viele ukrainische Schülerinnen und Schüler, daher ist der Krieg und die Einordnung natürlich immer wieder Thema.“ Für die Klassenlehrer aller Jahrgangsstufen gibt es zur besseren Abstimmung eine Teamstunde. Einmal pro Woche tauscht sich Glaisner mit den Schulleitern der anderen Leonhard-Wagner-Schulen aus.

Im normalen Lehrplan seien schon sehr viele Demokratiewerte abgebildet. Die setze die Schule ohnehin um: mit Rollenspielen, um auf Fairness und Werte hinzuweisen, oder mit Diskussionen in Gemeinschaft, um Lösungen zu finden. „Für alle diese Ideen reicht eine Viertelstunde aber längst nicht aus.“

Leonhard-Wagner-Gymnasium in Schwabmünchen

Für Gymnasien ist die Verfassungsviertelstunde für die 6., 8. und 11. Jahrgangsstufe vorgesehen. Laut Schulleiter Alexander Pfaffendorf war die Umsetzung im Leonhard-Wagner-Gymnasium in Schwabmünchen anfangs eine organisatorische Herausforderung. Mittlerweile sei sie für alle Lehrkräfte im Stundenplan gut eingeordnet. „Das Kollegium ist frei in der Gestaltung der Demokratieschulung. Es kam ein großer Strauß an Vorschlägen und Ideen, wie die Themen im Unterricht verpackt werden können.“ Derzeit sei politisch so viel los, dass es genügend aktuelle Anlässe gebe, um verschiedenen Blickwinkeln Raum zu geben.

Im Fach Latein verglich die Klasse das römische Rechtssystem mit der amerikanischen Verfassung, im Musikunterricht wurde der Text der deutschen Nationalhymne mit freiheitlichen Werten in Verbindung gesetzt. Die Dokumentation über die bearbeiteten Themen solle in der Schule für alle sichtbar und begreifbar werden. Konkrete Beschreibungen im Klassentagebuch und auf einer digitalen Plattform seien gute Möglichkeiten, die Erkenntnisse transparent und nachhaltig zu bewahren. Auch der Austausch der Lehrer untereinander oder mit anderen Schulen sei hilfreich, um Erfahrungen zu sammeln und weiterzugeben.

Realschule Bobingen

In der Realschule Bobingen ist die Verfassungsviertelstunde in allen Fächern ein Thema, sogar im Sport. „Die Inhalte dieser 15 Minuten sind für uns nichts Neues. Wir haben schon immer sehr viel Demokratieschulung in den Unterricht eingebaut“, erläuterte Schulleiter Dirk Hampel. „Neu ist dagegen, dass nun alle Fächer einbezogen werden.“

Die Koordination für die Umsetzung läuft in über die Klassenleitung. Auch für Hampel ist die geforderte Viertelstunde nur ein Anfang: „Wenn man sich mit einem Thema intensiver beschäftigen will, sind schon mehrere Schulstunden nötig. Ich würde daher eher von Verfassungseinheiten sprechen.“ Die Schulsprecherwahl war für Hampel ein gutes Beispiel gelebter Demokratie. Das Wahlergebnis gab die Schulleitung über Lautsprecher bekannt. „Es war eine große Aktion mit allen 650 Schülern.“ Das Kollegium der Realschule sehe die Verfassungsviertelstunde nicht als zusätzliche Arbeit, sondern als wichtige Verantwortung in der heutigen Zeit. Es gehe darum, Toleranz zu lernen und auszuhalten, aber auch zu überlegen, was auf die Gesellschaft zukomme. „Die Schüler sehen, dass dies viel mit ihrem Alltag zu tun hat.“

Grund- und Mittelschule Fischach-Langenneufnach

Die Grund- und Mittelschule Fischach-Langenneufnach hat die Verfassungsviertelstunde auch schon vorweggenommen. Im vergangenen Schuljahr haben alle Klassen die Hausordnung überarbeitet. „Wir waren gespannt, was von den Kindern kommt“, erklärte Rektorin Elisabeth Kick. „Wir haben gesehen, dass sie ganz realistische Vorstellungen davon haben, wie man Regeln aufstellt, die für alle gelten sollen.“ Die neue Hausordnung greift seit diesem Schuljahr.

Anlässlich des 75-jährigen Bestehens des Grundgesetzes diskutierten die Klassen der Mittelschule außerdem über einzelne Artikel und überlegten, wo sie im Alltag zu finden sind. Im Fach Kunst stellten die Schüler einige Artikel der Verfassung bildlich dar. Die Kunstwerke wurden in Geschäften ausgestellt und zierten das Titelbild des Jahresberichts. „Die Schule als Nahraum spielt eine ständige Rolle in der gemeinsamen Demokratieschulung. Die sogenannte Verfassungsviertelstunde wird an unserer Schule daher von allen schon lange gelebt.“