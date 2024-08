Gesundes, nachhaltiges und bezahlbares Mittagessen

Immer mehr Kinder und Jugendliche essen in der Kita oder Schule zu Mittag. Das Angebot dort kann ihr Essverhalten dauerhaft prägen. Deshalb sollte es nach Ansicht des Amtes für Ernährung und auch vieler Eltern gesundheitsförderlich, nachhaltig und bezahlbar gestaltet sein. Um dies zu erreichen, wurde für die schwäbischen Kitas und Schulen im Schuljahr 2023/24 ein besonderes Coaching gestartet. Vier Kitas und sechs Schulen aus Schwaben machten mit und nahmen ihr Verpflegungsangebot besonders in den Blick. Unterstützt wurden sie dabei von den Coaches der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Schwaben.

Handwerkszeug in Workshops erlernt

„Wer am Coaching teilnimmt, möchte auf ganz bestimmte, individuelle Punkte in seiner Einrichtung eingehen“, erklärt Véronique Germscheid von der Vernetzungsstelle. Entsprechend vielfältig seien die Ziele gewesen, die sich die Teilnehmer gesteckt hätten. Im Vordergrund stehe immer das ausgewogene Angebot. In einem Workshop hätten die Vertreter das Handwerkszeug erlernt, um das Angebot zu beurteilen und entsprechend zu gestalten. „Ich arbeite gerne mit dem Speiseplan-Check und gestalte jetzt danach unsere Verpflegung,“ berichtet eine Teilnehmerin. Ein weiterer wichtiger Punkt sei der Bezug von regionalen und biologischen Produkten. Eine Schule wird dabei jetzt vom Bauernverband unterstützt.

Schüler rund ums Essen eingebunden

Alle hätten sich ein Jahr lang für die Verpflegung eingesetzt, die Kommunikation mit Verpflegungsleitbildern oder -konzepten verbessert, Speiseräume ansprechender und ruhiger gestaltet, Kinder und Schüler verstärkt in die Tätigkeiten rund ums Mittagessen eingebunden sowie Lebensmittelreste verringert. „Dafür gibt es von uns die Note 1!“, lobt Germscheid alle teilnehmenden Einrichtungen. Mitgemacht haben: die Kita Arche Noah in Heimenkirch, die integrative AWO-Kita Rappelkiste Vöhringen, der kath. Kindergarten St. Gordian und Epimach Stöttwang, die Kita Zwischen Wald und See Zusmarshausen, die Grund- und Mittelschule Kühbach, das Vöhlin-Gymnasium in Memmingen, die Grund- und Mittelschule Altusried und die Mittelschule Friedberg. (AZ)