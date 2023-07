Feuerwehren im Dauereinsatz: Gewittersturm hinterlässt große Schäden im Augsburger Land

Die Feuerwehren waren in der Nacht auf Mittwoch pausenlos im Einsatz. Ein Gewittersturm hatte mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde vor allem Bäume entwurzelt.

Ein Gewittersturm hat in der Nacht auf Mittwoch für viele Schäden im Augsburger Land gesorgt. Nach 23 Uhr waren Feuerwehren ununterbrochen im Einsatz. Im Minutentakt gingen bei der Polizei Meldungen über umgestürzte Bäume ein.

Umgestürzte Bäume blockierten die Straßen im Landkreis Augsburg

Etwa die Hälfte aller Feuerwehren - das sind 66 von 132 - wurde in der Nacht zu Einsätzen alarmiert, teilte das Landratsamt mit. Bis zum Mittwochmorgen, 9.15 Uhr, wurden insgesamt 145 Einsätze bei der Integrierten Leitstelle gemeldet. "Die tatsächliche Zahl liegt sicherlich darüber, da viele kleinere Einsätze den Feuerwehren direkt vor Ort gemeldet und unmittelbar abgearbeitet wurden", erklärte ein Sprecher des Landratsamts.

In Mickhausen knickte die durch ein Stahlseil gesicherte Spitze des Maibaums ab. Auch in Wehringen wurde der Maibaum beschädigt. In Graben riss der Sturm ein Gerüst um. Der Gewittersturm war zum Teil so heftig, dass wie in Untermeitingen Stromleitungen von Dachständern gerissen wurden. In Großaitingen segelten Dachplatten auf die Straße. Verletzt wurde nach Mitteilung der Polizei in Schwabmünchen niemand. Besonders groß sind die Schäden an der Herrgottsruhkapelle in Mickhausen: Sie wurde von herabstürzenden Ästen getroffen. Sogar die kleine Turmspitze wurde vom Dach gerissen. Das Kleinod war vor Jahren mit viel Aufwand saniert worden.

43 Bilder Unwetter im Augsburger Land: Bilder der Sturmnacht

Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeiinspektion Bobingen erlebten eine unruhige Nacht. „Wir hatten zahlreiche Einsätze und waren immer unterwegs, aber es ist nichts Dramatisches passiert“, sagte ein Sprecher der Polizei. Das Unwetter hatte einige Äste herabgerissen, die auch auf Autos fielen. Verletzte oder größeren Sachschaden gab es laut Polizei nicht, auch Straßen mussten keine gesperrt werden. Sonnenschirme und Mülltonnen wurden auf die Fahrbahnen geweht, die die Einsatzkräfte wegräumen mussten. Auf der B17 in Richtung Süden bei Königsbrunn musste gegen 23.45 Uhr ein Baum von der rechten Spur entfernt werden. Dort stürzten laut Polizei mehrere Bäume um.

In Mickhausen knickte die Spitze des Maibaums ab.

Rund 20 Einsätze bei der Feuerwehr in Gersthofen

Die Feuerwehr in Gersthofen, eine der größten im Augsburger Land, musste in der Nacht zu etwa 20 Einsätzen ausrücken. "Es sind Äste abgeknickt und Bäume umgefallen", berichtete Feuerwehrmann Günther Bugar. Ein größerer Baum knickte etwa in der Hans-Fischer-Straße in Gersthofen um, in Rettenbergen wurde eine etwa 30 Meter hohe Eiche schwer beschädigt. Die Feuerwehrleute waren auch am Tag nach dem Unwetter noch damit beschäftigt, die Spuren des schweren Unwetters zu beseitigen.

Beim Wehringer Maibaum fehlt seit dem Unwetter die Spitze.

Etliche Feuerwehrkollegen im Landkreis berichten von ähnlichen Einsätzen. "Diverse Gegenstände flogen durch die Luft", sagte Andreas Golling, Kommandant der Feuerwehr in Neusäß. Bis etwa 4.15 Uhr waren er und seine Kollegen im ganzen Landkreis im Einsatz. In Zusmarshausen war der Maibaum, der jedes Jahr im Baugebiet Steineberg aufgestellt wird, umgestürzt und wurde von den Anwohnern in der Nacht beseitigt.

Feuerwehrmann: "Überflutete Keller hatten wir zum Glück nicht"

In Meitingen war die Wehr mit drei Einsatzfahrzeuge unterwegs, um die Sturmschäden unter Kontrolle zu bringen. Der Regen spielte bei den Einsätzen offenbar keine besonders große Rolle. "Überflutete Keller hatten wir zum Glück nicht", sagt Robert Scherer von der Meitinger Wehr. Vereinzelt kam es aber zu Stromausfällen.

Die Fischacher Feuerwehr war auch schon am Abend gefordert: Westlich von Siegertshofen brannte gegen 19 Uhr ein Mähdrescher. Für die Löscharbeiten musste eine lange Schlauchleitung gelegt werden. Landwirte waren mit Wasser in Güllefässer gekommen, um den Brand möglichst schnell zu löschen.

Zugverkehr im Augsburger Land ist zum Teil eingeschränkt

Der Gewittersturm hatte auch Auswirkungen auf den Zugverkehr. Der Verkehr auf der Strecke Augsburg – Bobingen – Lagerlechfeld war eingeschränkt möglich, ebenso zwischen Augsburg und Schwabmünchen. Die Abschnitte zwischen Kaufering und Landsberg sowie zwischen Schwabmünchen und Füssen waren gesperrt. Am Mittwochvormittag kam es auch bei der Deutschen Bahn zu Ausfällen. Betroffen war unter anderem die Strecke München, Augsburg, Ulm. Fahrgäste mussten sich auf längere Wartezeiten einstellen. „Wir wollen nach Füssen“, sagten zwei junge Männer, die in Augsburg gestrandet sind. Sie waren am Dienstag von Berlin gestartet, um über Kaufbeuren nach Füssen zu kommen. Durch Verspätung und fehlende Haltestellen mussten sie in Augsburg eine Zwischenübernachtung einlegen.

Nach Sturm Stromausfälle im gesamten Landkreis Augsburg

Der Gewittersturm hatte auch Folgen für die Stromversorgung: Im Landkreis Augsburg gab es Ausfälle vor allem im nördlichen Bereich, zum Beispiel in Langweid, Biberbach sowie im südlichen Bereich (Mickhausen, Lamerdingen und Igling). In den meisten Fällen handelte es sich um Störungen der Niederspannung (Ortsnetze) und Mittelspannung (Verbindung zwischen Ortschaften). Zwischen Horgau und Meitingen wurde bei einer Hochspannungsleitung ein Seil beschädigt. Am frühen Vormittag waren im Landkreis Augsburg nach Auskunft der LEW fünf Ortsnetzstationen noch nicht versorgt - jeweils Ortsteile im Außenbereich von Langeringen und Langweid. Betroffen waren laut LEW schätzungsweise etwa 200 Haushalte.

Im Laufe des Mittwochs ist weiterhin mit Gewittern im Augsburger Land zu rechnen, so der Wetterdienst Wetter Online. Erst am Donnerstag soll sich die Situation beruhigen. (mit amo)