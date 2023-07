Gewittersturm hinterlässt große Schäden im Augsburger Land

Die Feuerwehren im Augsburger Land waren in der Nacht auf Mittwoch pausenlos im Einsatz. Ein Gewittersturm hatte mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometer pro Stunde vor allem Bäume entwurzelt. Derzeit gibt es Probleme im Bahnverkehr.

Ein Gewittersturm hat in der Nacht auf Mittwoch für viele Schäden im Augsburger Land gesorgt. Nach 23 Uhr waren Feuerwehren ununterbrochen im Einsatz. Im Minutentakt gingen bei der Polizei Meldungen über umgestürzte Bäume ein.

In Mickhausen knickte die durch ein Stahlseil gesicherte Spitze des Maibaums ab. Auch in Wehringen wurde der Maibaum beschädigt. In vielen Gemeinden blockierten umgestürzte Bäume Straßen. Heruntergefallene Äste wurden teilweise von Anwohnern zur Seite gezogen. In Graben riss der Sturm ein Gerüst um. Der Gewittersturm war zum Teil so heftig, dass wie in Untermeitingen Stromleitungen von Dachständern gerissen wurden. In Großaitingen segelten Dachplatten auf die Straße. Verletzt wurde nach Mitteilung der Polizei in Schwabmünchen niemand.

Auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Polizeiinspektion Bobingen erlebten eine unruhige Nacht. „Wir hatten zahlreiche Einsätze und waren immer unterwegs, aber es ist nichts Dramatisches passiert“, sagte ein Sprecher der Polizei. Das Unwetter hatte einige Äste herabgerissen, die auch auf Autos fielen. Verletzte oder größeren Sachschaden gab es laut Polizei nicht, auch Straßen mussten keine gesperrt werden. Sonnenschirme und Mülltonnen wurden auf die Fahrbahnen geweht, die die Einsatzkräfte wegräumen mussten. Auf der B17 in Richtung Süden bei Königsbrunn musste gegen 23.45 Uhr ein Baum von der rechten Spur entfernt werden. Dort stürzten laut Polizei mehrere Bäume um.

Zugverkehr zum Teil eingeschränkt

Der Gewittersturm hat auch Auswirkungen auf den Zugverkehr. Nach Auskunft der Bayerischen Regiobahn ist der Verkehr auf der Strecke Augsburg – Bobingen – Lagerlechfeld eingeschränkt möglich, ebenso zwischen Augsburg und Schwabmünchen. Die Abschnitte zwischen Kaufering und Landsberg sowie zwischen Schwabmünchen und Füssen sind derzeit gesperrt. Wann sich die Lage entspannt, wie viele Züge derzeit fahren können und ab wann die Regiobahn wieder fahrplanmäßig fahren kann, sei derzeit noch nicht absehbar, teilte eine Sprecherin mit. Am Mittwochvormittag kommt es auch bei der Deutschen Bahn zu Ausfällen. Betroffen ist unter anderem die Strecke München, Augsburg, Ulm.

Stromausfälle im gesamten Landkreis

Der Gewittersturm hatte auch Folgen für die Stromversorgung: Im Landkreis Augsburg gab es Ausfälle vor allem im nördlichen Bereich, zum Beispiel in Langweid, Biberbach sowie im südlichen Bereich (Mickhausen, Lamerdingen und Igling). In den meisten Fällen handelte es sich um Störungen der Niederspannung (Ortsnetze) und Mittelspannung (Verbindung zwischen Ortschaften). Zwischen Horgau und Meitingen wurde bei einer Hochspannungsleitung ein Seil beschädigt. Am frühen Vormittag waren im Landkreis Augsburg nach Auskunft der LEW fünf Ortsnetzstationen noch nicht versorgt - jeweils Ortsteile im Außenbereich von Langeringen und Langweid. Betroffen waren laut LEW schätzungsweise etwa 200 Haushalte.

Lesen Sie dazu auch

Im Laufe des Mittwochs ist weiterhin mit Gewittern im Augsburger Land zu rechnen, so der Wetterdienst Wetter Online. Erst am Donnerstag soll sich die Situation beruhigen.