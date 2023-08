Günstig Urlaub machen: Tipps für Familienausflüge im Landkreis

Für viel Geld wegfliegen? Das muss nicht sein. Im Landkreis Augsburg können sich Familien gut erholen und Spaß haben. Einige Tipps für den kleinen Geldbeutel.

Urlaub ist für viele verbunden mit viel Geld ausgeben, weiten Reisen und Stress. Dabei muss das nicht sein! Im Augsburger Land ist es insbesondere im Sommer auch schön - und es gibt einige Orte, an denen man sich ohne große Ausgaben vergnügen kann. Wir haben eine Auswahl im Landkreis zusammengefasst.

Im Luitpoldpark in Schwabmünchen haben Besucherinnen und Besucher wahrlich die Qual der Wahl: Da wäre zum einen der Biergarten "Luitpold Alm" mit Holzhütte, der als einer der schönsten der Region gehandhabt wird. "Mir wird von vielen bestätigt: Einen solchen Biergarten gibt es im Umkreis von 30 bis 40 Kilometern nur einmal", sagt Heinz Schwarzenbacher vom Verschönerungsverein Schwabmünchen. Daneben können Besucher hier unter anderem den Niedrigseil-Klettergarten besuchen - geklettert wird ohne Aufsicht, besondere Ausrüstung benötigt man hierfür nicht.