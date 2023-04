Heimwerken leicht gemacht: So werden Silikonfugen erneuert

Zu Hause wie die Profis ans Werk gehen: Ein Fachmann aus Graben erklärt, worauf es ankommt beim Erneuern der Silikonfugen in Küche und Bad.

Silikonfugen zwischen Bodenfliesen und Wand bekommen mit der Zeit Risse und müssen erneuert werden. Dazu ist laut Dietmar Junker, Inhaber von Fliesendesign Junker aus Graben, nicht viel Material nötig. "Man braucht ein scharfes Cuttermesser, eine Kartuschenpresse, Silikonkartuschen in der entsprechenden Farbe, ein Tuch, Wasser, Spülmittel in einer Schüssel und Sprühflasche sowie einen Fugenglätter", zählt er auf. Beim Silikonkauf würde er nicht auf das billigste Produkt zurückgreifen. "Hier ist man mit Produkten namhafter Hersteller gut bedient", findet er. Dabei sollte man auf das Haltbarkeitsdatum achten. Eine Kartusche enthält, je nach Fugendicke, Material für eine Fugenlänge zwischen fünf und zehn Metern.

Beim Ziehen von Silikonfugen wird die Spitze der Presse schräg zur Wand gehalten. Foto: Uwe Bolten

Zuerst wird das alte Silikon mit dem Cuttermesser, das flach zur Wand und Boden geführt wird, komplett entfernt. "In Nassräumen, bei Duschen oder Badewannen nicht zu tief einschneiden, sonst kann die Nässedämmung hinter den Fliesen beschädigt werden", sagt er. Krümelreste einfach wegsaugen und dann die Fuge mit Silikonentferner nach Gebrauchsanweisung gründlich reinigen. "Der Untergrund muss vor der Weiterarbeit unbedingt trocken und staubfrei sein. Sonst hält das Silikon nicht", so Junker weiter.

Vorher mal auf einem Stück Pappe ausprobieren

Die Silikonkartusche wird in die Kartuschenpresse eingelegt, der Verschluss der Kartusche abgeschnitten und die Spitze aufgeschraubt. "Die Spitze wird so weit abgeschnitten, wie die Fuge breit werden soll. Eine Standardfuge hat acht Millimeter", erklärt der Fachmann. Mit dem Handgriff wird der Druck erzeugt, der das Silikon durch die Öffnung presst. Mit gleichmäßiger Bewegung wird anschließend die Fuge in einem Durchgang gezogen. "Wer sich unsicher ist, sollte dies vorher mal auf einem Stück Pappe probieren", empfiehlt Junker.

Auch mit einem abgerundeten Meterstab können saubere Fugenabschlüsse gezogen werden. Foto: Uwe Bolten

Zum Glätten bleiben nach dem Auftrag rund zehn Minuten. Zuerst werden die Fuge und die benachbarten Flächen mit der Spülmittellösung eingesprüht oder die Lösung mit einem Pinsel vorsichtig aufgetragen. "Entweder man nutzt nun einen Fugenglätter aus dem Baumarkt, einen hölzernen Mundspatel oder, wie ich es mache, einen rund geschliffenen Meterstab. Alle Geräte müssen gut feucht sein. Nur so kann das Silikon im 45-Grad Winkel glatt abgezogen werden. Abgetragenes Material sofort mit seinem Tuch entfernen und später verwerfen", beschreibt Junker den Vorgang. Auf keinen Fall die Finger zum Glätten verwenden. "Die Fugen werden ungleichmäßig", begründet er. Nach 24 Stunden ist das Silikon trocken, der Raum kann wieder genutzt werden.

Lesen Sie dazu auch