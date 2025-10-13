„Kinder müssen nicht brav, still und leise sein“: Zwei Referendare erklären, warum sie Lehrer wurden

„Der Beruf wird oft unterschätzt“, sagt Vanessa Buchmann. Die 27-Jährige absolviert gerade ihr Referendariat an der Mittelschule in Diedorf. Ihr Kollege Mathias Topp unterrichtet an der Grundschule Königsbrunn Süd. Beide kennen sowohl die positiven als auch die negativen Seiten ihres Berufs.

Vanessa Buchmann wollte schon als Kind Lehrerin werden. „Grundsätzlich war es so, dass ich schon immer wusste, dass ich Lehrerin werden will.“ Nach der Schule hat sie zuerst internationale Wirtschaft studiert, um ihr Französisch zu verbessern und um dieses später lehren zu können. Weil ihr die eingeschränkte Fächerkombination an Gymnasium und Realschule nicht gefiel, entschloss sie sich, Lehrerin an einer Mittelschule zu werden. Nun unterrichtet sie die Fächer Deutsch, Mathematik, Sport und das Fach Wirtschaft und Beruf. Unabhängig von der Schulstufe liegt ihr der soziale Aspekt des Berufs am Herzen. „Mir war wichtig, mit Menschen zu arbeiten.“

Zwei Referendare im Landkreis sprechen über die Schwierigkeiten ihres Berufs

Mathias Topp nahm einen Umweg. Er war zunächst 14 Jahre im Kommunikationsdesign tätig. „Da ist die Idee, Lehrer zu werden, in mir gegoren. Es hat mir Spaß gemacht, anderen zu helfen“, sagt der 44-Jährige. Die Wahl der Schulstufe war für ihn klar. „Ich habe, glaube ich, einen besseren Draht zu Kindern. Außerdem finde ich es spannend, dass die Kinder in der Grundschule nicht so vorsortiert, sondern sehr heterogen sind.“ Bei der Wahl der Fächer hatte Topp durch seinen vorherigen Beruf keine Schwierigkeiten. Als Hauptfach wählte er Kunst und als Nebenfach Politik. „Durch meine Ausbildung und Tätigkeit als Grafikdesigner habe ich in Kunst schon einiges gekonnt.“

Im Referendariat konnten die angehenden Lehrer feststellen, welche Schwierigkeiten der Beruf mit sich bringt. Im Beruf ist es für Mathias Topp wichtig, die richtige Balance zu finden. „Man muss wirklich auf sich selbst achten. Man kann immer noch mehr machen und helfen. Den Unterricht immer noch besser vorbereiten. Und das ist ein Lernprozess, dass man da irgendwann Schluss machen muss.“ Vanessa Buchmann sieht das ähnlich. „Schwierigkeiten habe ich, die Balance zwischen Unterrichtsvorbereitung, Korrektur und Nachbereitung zu finden“, berichtet sie.

Tipp: Viele praktische Erfahrungen sammeln

Der Beruf hat auch viele positive Aspekte zu bieten. Buchmann war davon überrascht, dass man ins kalte Wasser geworfen wird, da man im Studium nur die Theorie der Fächer lernt. „In der Schule ist es nach dem Motto: Mach‘ einfach.“ Auf der anderen Seite würde man mit seinen Erfahrungen lernen. Deshalb würde Topp angehenden Lehrern empfehlen, so früh wie möglich praktische Erfahrung zu sammeln. „Ich würde so viele Praktika wie möglich machen, um gleich zu merken, ob es einem liegt. Und so fällt man nicht ins kalte Wasser, wenn man vor einer Klasse stehen muss.“

Topp und Buchmann sind sich trotz der Herausforderungen bewusst, welche Bedeutung ihr Beruf hat. „Der Beruf ist so vielseitig, weil man nicht nur Wissen vermittelt, sondern eher Begleiter für die Schüler und ein wichtiger Punkt in deren Leben ist“, sagt Buchmann. Topp teilt diese Ansicht. Er sagt: „Kinder müssen nicht brav, still und leise sein. Kinder sind fantastisch. Man sollte sie so lassen, wie sie sind, und nicht in das Erwachsensein reinzwängen.“