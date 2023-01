Im Augsburger Land wird wieder nach Erdöl gebohrt

Plus Auf dem Lechfeld soll ein weiteres Ölvorkommen erschlossen werden. Rund 1300 Meter tief soll gebohrt werden. Was sich der Betreiber davon verspricht.

Bayerns schwarzes Gold schlummert tief unter dem Landkreis: Seit über 40 Jahren wird im Lechfeld Erdöl gefördert. Über eineinhalb Millionen Tonnen Rohöl kamen bislang an die Erdoberfläche. Jetzt sollen es noch mehr werden.