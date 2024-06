Jubiläumsjahr neigt sich dem Ende: Ulrichs-Reliquie und Wallfahrt im Landkreis

Mit Prozessionen kommt eine Reliquie nach Groß- und Kleintiaitingen, Oberottmarshausen und Wehringen. Die katholischen Kindergärten in Königsbrunn machen eine Wallfahrt.

Das Jubiläumsjahr 2023/2024 des Hl. Bischof Ulrich neigt sich dem Ende zu, doch die Pfarreiengemeinschaft Großaitingen und die katholischen Kindertageseinrichtungen in Königsbrunn erwartet noch ein Höhepunkt. Die Ulrichsreliqiue ist in der Pfarreiengemeinschaft unterwegs und wird mit Prozessionen zu den Gemeinden gebracht. Die Veranstaltungen finden bei jedem Wetter statt. Das sind die einzelnen Stationen:

Großaitingen Dienstag, 11. Juni, Ankunft der Ulrichsreliquie um 19 Uhr zur Messe in der Pfarrkirche . Um 19.45 Uhr Prozession zur Pfarrkirche St. Martin in Kleinaitingen . Wer um 21.30 Uhr ein Rückfahrtmöglichkeit nach Großaitingen benötigt, bitte im Pfarrbüro melden, Telefon 08203/230.

Kleinaitingen Dienstag, 11. Juni, ist um 21.15 Uhr Ankunft der Ulrichsreliquie in der Pfarrkirche, Möglichkeit zum Einzelsegen, Die Kirche bleibt bis 24 Uhr zum Gebet geöffnet. Mittwoch, 12. Juni, 18 Uhr Abendmesse, 18.40 Uhr Prozession nach Oberottmars-hausen. Für eine Rückfahrt bitte im Pfarrbüro melden.

Oberottmarshausen Mittwoch, 12, Juni, 19.30 Uhr Ankunft der Ulrichsreliquie und Feier der Messe in der Pfarrkirche. 21 Uhr Prozession zur Bahnunterführung Richtung Wehringen. Dabei fahren die Prozessionsteilnehmer ein Stück mit dem Auto. Wer Platz in einem Auto benötigt, bitte im Pfarrbüro melden. 21.30 Uhr Übergabe der Reliquie am Wegekreuz nach der Unterführung an die Gemeindemitglieder von Wehringen.

Wehringen Mittwoch, 12. Juni, 20.45 Uhr Lichterprozession von der Pfarrkirche zum Wegekreuz an der Bahnunterführung und Übergabe der Ulrichsreliquie. Rückkehr zur Pfarrkirche, Möglichkeit zum Einzelsegen und zum Gebet bis 24 Uhr. Kerzen werden gestellt. Donnerstag, 13. Juni, 9 Uhr Frauenmesse und Weitergabe der Ulrichsreliquie an die Pfarreiengemeinschaft Klosterlechfeld.

Die Kinder der fünf katholischen Kindertageseinrichtungen in Königsbrunn haben sich in Ulrichswochen mit Kirchenführungen und einem Theaterstück schon mehrfach mit dem Hl. Bischof Ulrich befasst. Dabei wurde auch Brot gebacken und ein Fisch gestaletet. Mit allen Sinnen konnten sie so dem Bischof näher kommen. "Der krönende Abschluss ist jetzt die Wallfahrt", sagt Kindergartenleiterin Sabine Wilhelm. Sternförmig werden am Mittwoch, 19. Juni, die Kinder aus den jeweiligen Einrichtungen auf die St. Ulrich-Kirche zu laufen. Dort gibt es vom Elternbeirat gebackene Fische und einen Freiluftgottesdienst um 10 Uhr. (AZ)

