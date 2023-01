Kommt in diesem Winter nochmal Schnee? Das sagt ein Meteorologe

Plus Noch ist es weiß im Landkreis Augsburg, aber die Schneedecke schmilzt. Wie geht es in Sachen Winter weiter? Wir fragen einen Meteorologen.

Der Winter hat in der Region seine Visitenkarte hinterlassen, doch die Schneedecke ist nur noch wenige Zentimeter dick. Auf den Rodelhügeln, die die Mädchen und Buben mit großer Begeisterung nutzen, sind immer mehr braune Stellen zu sehen. Und durch den Nieselregen der letzten Tage ist die Schneedecke noch dünner geworden. Kriegen wir in den nächsten Tagen nochmal richtig Schnee? Wir haben beim Meteorologen Klaus Hager aus Neusäß nachgefragt.