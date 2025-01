Kostenfreier Online-Vortrag für Gartenliebhaber

Wertvolle Tipps und Ideen zur Gestaltung eines naturnahen Gartens erhalten Gartenliebhabende in einer kostenlosen Online-Veranstaltung am Montag, 10. Februar, von 18 bis 19.30 Uhr. Gemeinsam mit dem Fachbereich Naturschutz lädt der Fachbereich Klimaschutz und Mobilität des Landkreises Augsburg Interessierte zu einer Fragestunde zum Thema „Naturnaher Garten – kleines Paradies statt trostloser Steinwüste“ ein. Benedikt Weidner, Kreisfachberater für Gartenkultur und Landespflege für den Landkreis Augsburg, freut sich über interessante Fragen rund um das Gärtnern – sowohl von Gartenliebhaberinnen und -liebhabern, die Gärten in Neubaugebieten als auch in bestehenden Gärten gestalten möchten. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Es wird jedoch um eine verbindliche Anmeldung bis Freitag, 7. Februar, gebeten per E-Mail an klimaschutz@LRA-a.bayern.de oder telefonisch unter der Nummer 0821/3102-2222. Weitere Informationen zur Teilnahme und Anmeldung finden Sie unter www.landkreis-augsburg.de/onlinevortraege. (AZ)

Augsburger Allgemeine Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis