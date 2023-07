Landkreis Augsburg

18:30 Uhr

Prozess in Augsburg: Mann fordert Mädchen auf, Nacktbilder zu schicken

Ein junger Mann aus dem südlichen Landkreis musste sich vor Gericht verantworten. Er hatte sich im Internet an Mädchen herangemacht.

Plus Ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Augsburg forderte ein Mädchen dazu auf, ihm Nacktbilder zu senden. Der Fall wurde nun vor dem Augsburger Amtsgericht verhandelt.

Mehr oder weniger läuft es immer wieder gleich ab: Eine amerikanische Kinderschutzorganisation entdeckt Kinderpornografie im Internet, meldet sie an die jeweiligen nationalen Behörden, die dann vor Ort ermitteln. Im konkreten Fall war entdeckt worden, dass ein Mann aus dem südlichen Landkreis zwei kinderpornografische Filme, die auf dem Index standen, in seinen Cloud-Speicher hochgeladen hatte. Die Ermittler in Deutschland entdeckten noch mehr.

Die Beamten des Bundeskriminalamts verfolgten die zunächst nur digital existierenden Spuren weiter. Die sogenannte IP-Adresse, die für jeden Internetzugang einzigartig ist, wurde ausgewertet und eine Telefonnummer ermittelt. Über den Vater des Angeklagten, den Anschlussinhaber, führte der Weg der Polizei schließlich zum Angeklagten. Bei der folgenden Durchsuchung des beschlagnahmten Mobiltelefons fanden sich dann weitere Hinweise auf Straftaten.

