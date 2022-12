Krisen: Gibt es heuer kleinere Geschenke unter dem Christbaum?

Plus Nur noch drei Wochen, dann steht das Christkind vor der Tür. Wie die Kunden aus dem Augsburger Land beim Geschenkekauf mit den gestiegenen Preisen umgehen.

Die Deutschen wollen heuer weniger Geld für Weihnachtsgeschenke ausgeben. Das geht aus einer repräsentativen Umfrage einer Unternehmensberatung aus dem November hervor. Einzelhändler aus der Region berichten, wie das Weihnachtsgeschäft bei ihnen angelaufen ist und ob die Kundschaft jetzt vermehrt zu kleineren Geschenken greift.