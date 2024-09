Lagerlechfeld Top, Schwabmünchen Flop

Ein ereignisreiches Fußball-Wochenende liegt hinter den Fans im Süden von Augsburg. Der TSV Schwabmünchen verliert auf eigenem Platz gegen Dachau die Tabellenführung in der Landesliga.. In der Bezirksliga Süd schlägt Aufsteiger Lagerlechfeld den Landesliga-Absteiger Bobingen auf dessen eigenen Platz und der FC Königsbrunn fährt den ersten Heimsieg ein. Gleichzeitig schlittert Türkgücü Königsbrunn immer weiter in die Krise. Besonderer Nervenkitzel auch in Kleinaitingen. Sechs Tore fielen dort in einer Hälfte. Am Ende behielt Favorit Langerringen die Oberhand.

Christian Kruppe