Mit der Staudenbahn zum Christkindlesmarkt

Wer am kommenden Sonntag, 15. Dezember, den Augsburger Christkindlesmarkt oder den Weihnachtsmarkt in Oberschönenfeld (er öffnet ab 12 Uhr) besuchen will, kann die Staudenbahn nutzen. Sie fährt um 9.39 Uhr ab Markt Wald nach Augsburg und hält dabei unter anderem in Mittelneufnach (9.48 Uhr), Langenneufnach (10.09 Uhr) und Fischach (10.22 Uhr) sowie in Neusäß (10.45 Uhr). Die Rückfahrt in Augsburg ist um 17.03 Uhr vorgesehen. Die Staudenbahn hält auf der Rückfahrt auch in Neusäß (17.12 Uhr). Fahrscheine gibt es nur im Zug, Fahrkarten des AVV oder das Deutschlandticket gelten nicht. Nähere Informationen gibt es unter der Telefonnummer 0821/588644-0. (AZ)

