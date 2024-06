Landkreis Augsburg

Nach dem Hochwasser: Wie lassen sich die Menschen besser schützen?

Plus Was die Landtagsabgeordneten aus dem Augsburger Land fordern und was vor dem nächsten Hochwasser-Ereignis passieren muss.

Von Maximilian Czysz

Es ist eine Erkenntnis der Juni-Flut, die für viele Menschen katastrophale Folgen hatte: Scheinbar stille Gewässer können sehr gefährlich werden. Nördlich von Burgwalden war der Damm eines Fischweihers gebrochen. Millionen Liter Wasser flossen durch das Anhauser Tal. In Langerringen drohte ebenfalls ein Weiher zu brechen. Mit einer Notaktion wurde Druck vom Damm genommen. Nach dem Hochwasser ist vor dem nächsten Hochwasser: Wie lässt sich die Situation vor dem nächsten Unwetter verbessern? Die Landtagsabgeordneten aus dem Augsburger Land erklären, für was sie sich stark machen wollen.

Künstliche Intelligenz soll bei Hochwasser-Katastrophen helfen

Digitalminister Fabian Mehring von den Freien Wählern wünscht sich ein neuartiges Frühwarnsystem gegen Unwetter und Hochwasser für ganz Bayern. Dabei spielt auch Künstliche Intelligenz eine Rolle. Im niederbayerischen Ergoldsbach, das immer wieder von Hochwasser betroffen ist, hatte das System eine erste Bewährungsprobe. "Es hat funktioniert", sagt Fabian Mehring. Die Einsatzkräfte seien an verschiedenen Stellen von Ergoldsbach sehr zielgenau vorgewarnt worden. Sie hätten einen Zeitvorsprung von zwei Stunden bekommen, konnten sich auf das Hochwasser vorbereiten und etwa Dämme aufschichten. Das Frühwarnsystem habe geholfen, größere Schäden zu verhindern. Das System lasse sich auch auf Gewässer dritter Ordnung übertragen, so Mehring.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

