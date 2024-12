Er hatte ein großes Herz für den Sport

Bernd Siegmund ist vor wenigen Tagen unerwartet gestorben. Der 68-jährige hatte sein Oberottmarshauser Schweißtische-Unternehmen zum Weltmarktführer aufgebaut. Siegmund hatte ein großes Herz für den Sport. Sein Unternehmen unterstützt zahlreiche Vereine.

Seit 2015 pflegte Bernd Siegmund eine enge Partnerschaft mit dem FC Augsburg. Diese Zusammenarbeit wurde 2018 mit seiner Rolle als Ärmelsponsor weiter vertieft. Auch die Basketballer des FC Bayern unterstützte er. Siegmund hatte seit seinem Einstieg bei den Münchnern 2022 fast kein Spiel verpasst. Die Verantwortlichen der Bayern teilten jetzt mit: „Ohne Bernd Siegmund wäre ihre stetige Weiterentwicklung kaum möglich gewesen. Mit seiner bodenständigen, herzlichen Art des Umgangs und seiner Begeisterung für den Basketball hat er uns alle immer wieder angesteckt und beeindruckt; nicht zuletzt auch unsere Coaches und Spieler, mit denen er den regelmäßigen Austausch pflegte und genoss.“

Siegmund bei den Basketballern des FC Bayern

Siegmund verpasste kein Spiel der Basketballer. In einem Interview mit der Redaktion erklärte der Unternehmer die Hintergründe für das Sponsoring: „Wir versprechen uns davon, dass unser Name damit mehr Gewicht bekommt. Wenn unsere Verkäufer in Japan einem Unternehmer erklären können, dass wir den FC Bayern unterstützen, hat das auch dort eine Bedeutung: Wenn jemand den FC Bayern sponsert, muss auch das Produkt etwas Gutes sein. Dieser Effekt hilft uns hoffentlich dabei, dass mehr Firmen unser Produkt ausprobieren. Den ersten Schweißtisch an ein Unternehmen zu verkaufen, ist erfahrungsgemäß die größte Hürde. Danach überzeugt das Produkt selbst.“ Auch die Augsburger Panther und die Kangaroos in Stadtbergen unterstützte Siegmund.

Viele Vereine vor Ort profitierten

Auch vor Ort half Siegmund Vereinen: etwa dem TSV Bobingen. Der größte Sportverein der Stadt erhielt nach eigenen Angaben eine sechsstellige Summe. Damit war der Weg für den Bau der neuen Tribüne frei. Die Kooperation wurde für 20 Jahre geschlossen. Im vergangenen Jahr wurde Siegmund auch Hauptsponsor der Schwabmünchner Landesligafußballer. Doch nicht nur auf dem Trikot ist der Schweißtisch-Experte aus Oberottmarshausen präsent. Die Fußballer tragen ihre Heimspiele in der „Siegmund Arena" aus. Siegmund war nicht nur sportbegeistert. Er hatte Weitsicht, immer klare Vorstellungen und er ließ sich nicht beirren. Als sein Unternehmen vor drei Jahren von Hackern angegriffen wurde, sagte er, dass er sich von Verbrechern nicht erpressen lasse. IT-Mitarbeiter und externe Spezialisten arbeiteten mit Hochdruck daran, das Unternehmen wieder zum Laufen zu bringen. Sie bauten ein paralleles IT-System auf und richteten einen neuen Online-Shop ein. Server wurden angemietet und Datenbanken hergestellt.

So begann die Erfolgsgeschichte

Die Anfänge der Siegmund-Gruppe reichen zurück in das Jahr 1982, als Diplom-Ingenieur mit seinem Augsburger Ingenieurbüro Anlagen, Transportsysteme und Maschinen für Automobil- und Umwelttechnik entwickelte. 1997 entschied er, Spann- und Vorrichtungssysteme in Großaitingen zu entwickeln und im Ausland fertigen zu lassen. Die Geschäftsidee funktionierte: Siegmund produzierte in eigenen Werken in Baden-Württemberg und zwei weiteren Werken in Polen. In Großaitingen wurden die Präzisionsschweißtische dann, je nach Kundenwunsch, zusammengestellt und verschickt. 2016 feierte das Unternehmen 25-jähriges Bestehen. Weil die Firma immer größer wurde, entschied sich Siegmund für einen Umzug: Eine geeignete Fläche wurde in Oberottmarshausen an der Stadtgrenze zu Königsbrunn gefunden.

Icon Vergrößern Unternehmer Bernd Siegmund hat sich eine Schloss und einen Strand gebaut. Damit will er Kunden und Händler begeistern. Foto: Elmar Knöchel Icon Schließen Schließen Unternehmer Bernd Siegmund hat sich eine Schloss und einen Strand gebaut. Damit will er Kunden und Händler begeistern. Foto: Elmar Knöchel

Am 31. August 2017 fiel der Spatenstich für die Bauarbeiten der neuen Firmenzentrale. Auf dem 62.000 Quadratmeter großen Grundstück entstanden ein Logistikzentrum mit einer Büro- und Hallenfläche von 18.000 Quadratmetern sowie ein dreistöckiges Bürogebäude mit rund 3000 Quadratmetern. Rund 23 Millionen Euro wurden investiert. Kurios war eine Almhütte aus mehr als 100 Jahre alten Hölzern, die Siegmund als Gesprächsort für Kunden und Händler direkt in die Ausstellung bauen ließ. „Die Berghütte sorgt dafür, dass jeder Besucher die Firma Siegmund positiv in Erinnerung behält. Jeder, der den neuen Standort betritt, soll sich auf Anhieb wohlfühlen“, sagte Siegmund. Er wolle seinen Kunden das bieten, was er auch verkörpert, nämlich ein Stück Bayern mit echter Geselligkeit, urtümlicher Gemütlichkeit, Bodenständigkeit und Traditionsbewusstsein. Das sind die Werte, die der bayerische Schwabe als Weltmarktführer genauso verkauft wie seine Spezialsysteme für Schweiß- und Spanntechnik. Damit nicht genug: Vor wenigen Jahren baute er ein Schloss in eine seiner Hallen.

Icon Vergrößern Mit einem Schloss wollte Bernd Siegmund erreichen, dass Händler möglichst lange über den Firmensitz in Oberottmarshausen sprechen. Foto: Elmar Knöchel Icon Schließen Schließen Mit einem Schloss wollte Bernd Siegmund erreichen, dass Händler möglichst lange über den Firmensitz in Oberottmarshausen sprechen. Foto: Elmar Knöchel

Es gibt einen Bergfried mit echter Kirchenglocke, Burgzinnen und Burgtor, einen Laubengang, eine Folterkammer mit einem gruseligen Gefangenen, ein königliches Speisezimmer und einen Thron. Dazu gekreuzte Schwerter, einen Helm, Fackeln und einen Kronleuchter. Gebaut ist die Traumwelt nicht aus Styropor, sondern aus Holz und Stein. Beim Anblick der Toiletten würde Märchenkönig Ludwig II. neidisch: Sie sind mit feinem Tapetenstoff ausgekleidet. Wasser fließt aus einem Hahn, der die Form eines Schwans hat. Beim Tag der offenen Tür stellte Bernd Siegmund das Schloss und einen eingerichteten Strand erstmals vor.

Icon Vergrößern Bei Siegmund konnten während der Corona-Pandemie Masken im Werksverkauf erworben werden. Foto: Marcus Merk Icon Schließen Schließen Bei Siegmund konnten während der Corona-Pandemie Masken im Werksverkauf erworben werden. Foto: Marcus Merk

Siegmund brachte sein Unternehmen zusammen mit Sohn Daniel nicht nur mit Kreativität an die Weltmarktspitze. Er blieb innovativ und erkannte Chancen und Möglichkeiten. Während der Corona-Pandemie nutzte er seine weltweiten Kontakte. Der Weltmarktführer im Bereich industrieller Schweiß- und Spanntische reagierte schnell auf die Pandemie und nutzte sein Vertriebsnetz in über 50 Ländern. Mit Ausbruch der Corona-Krise ließ das Unternehmen die ersten FFP2-Masken in China produzieren, um sie an Krankenhäuser, Altenheime und Apotheken in ganz Deutschland zu vertreiben. Siegmund Care wurde zu einem der größten Maskenlieferanten in Deutschland. Über die neu gegründete Siegmund Care erzielte das Unternehmen nach eigenen Angaben 2021 eine Umsatzsteigerung von 50 Prozent am Standort Oberottmarshausen. Rund 25.000 Schutzmasken spendeten die Oberottmarshauser und die Kreissparkasse an Kinderbetreuungseinrichtungen im Landkreis. Zudem setzte er sich gemeinsam mit dem FC Augsburg für soziale Projekte wie die Augsburger Tafel und die Wärmestube Augsburg ein und engagierte sich bei Amateurvereinen in der Region.