Im Zeitalter satellitengestützter Navigation und digitaler Routenplaner haben Landkarten an Bedeutung verloren. Faszinierend sind sie trotzdem: Denn vor allem in älteren Landkarten stecken viele Informationen. Das werden alle Leser und Leserinnen feststellen, wenn sie in den kommenden Wochen am Sommer-Rätsel teilnehmen. „Schau genau“ heißt es buchstäblich – denn gezeigt werden Ausschnitte zumeist historischer Landkarten, die das Augsburger Land abbilden. Dazu stellt die Redaktion von Augsburger Landbote und Schwabmünchner Allgemeine Fragen.

Mal ist besondere Ortskenntnis gefragt, mal wird der Entdeckergeist gefordert. Oder es muss kreativ kombiniert werden. „Schau genau“ ist ein besonderer Rätselspaß, der durch den ganzen Sommer führt. Auf den täglich veröffentlichten Kartenausschnitten lässt sich ablesen, wie sich die Heimat im Lauf der Jahrhunderte verändert hat. Wo sich zum Beispiel früher der Weiler „Neuhaus“ an der langen „Chausee“ zwischen Augsburg und Landsberg befand, entstand später die größte Stadt im Landkreis, nämlich Königsbrunn. Auf alten Landkarten sind Stadtbergen, Neusäß und Gersthofen noch Dörfer. Und von den heutigen Verkehrsadern der Region fehlt jede Spur. Heute sind auf A8, B2 und B17 täglich tausende Fahrzeuge unterwegs. Interessant ist auch zu sehen, wie sich die Flusslandschaft verändert hat: Früher waren Schmutter, Zusam und Wertach noch weit verzweigt. Auch der Lech, der auf dem Kartenausschnitt zu sehen ist, war wild.

Das ist die Frage zu Rätsel 1: Wie heißt die große Stadt, die auf der Karte zu sehen ist?

Wer am Rätsel mitmachen will, muss mindestens zehn Rätselfragen richtig lösen. Die Antworten mit der jeweiligen Nummer sollten per Mail an die Redaktion in Schwabmünchen oder Gersthofen geschickt werden. Die Mail-Adressen lauten: redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de und redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de. Einsendeschluss ist der 10. September. Unter allen Teilnehmern, die sich als Heimatentdecker bewähren, verlost die Redaktion Preise. Am Ende der Aktion werden alle Antworten veröffentlicht.