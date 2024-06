Landkreis Augsburg

Schreibwettbewerb: Landkreis ehrt Schüler im Gymnasium Königsbrunn

Emily Alexander und Elani Swanepoel tragen ihren Text 45604 beim siebten landkreisweiten Schreibwettbewerb am Königsbrunner Gymnasium vor.

Plus In Königsbrunn lasen vier von über 200 Schülern ihre selbst verfassten Texte vor. Gut doppelt so viele hatten Beiträge verfasst.

Von Kristina Orth

"Ich reiße mir das Kopftuch ab und lege es unter ihre Nase, damit das Nasenblut ihre Kleidung nicht blutig macht." Weiter geht die albtraumhafte Irr-Reise durch ein Krankenhaus: "Warum ist keiner da. Warum hilft mir niemand?" Die Ich-Erzähler-Geschichte endet dann in einer Beerdigung in einer Moschee. Während Fereshta Hosseini ihre Geschichte liest, bricht ihr an manchen Stellen die Stimme. Sie nimmt ein Taschentuch heraus und putzt sich leise die Nase. Die Zuhörer sind mucksmäuschenstill, teilweise blicken sie betroffen auf die Bühne, manchen kullert verstohlen eine Träne über die Wange.

Kopftuch, Islam, Tod: Hosseinis Text spricht von Themen im Leben

Hosseinis Text ist eine berührende Reise in die Vergangenheit. Die Schülerin des staatlichen beruflichen Schulzentrums Neusäß steht mit offenen, langen Haaren und einem gelben Top auf der Bühne. Ihr Text wirkt wie ein Nachruf mit feministischen Elementen: Insbesondere der Moment, indem die Ich-Erzählerin sich vom Kopftuch befreit, um einer verletzten Person zu helfen. Die Orientierungslosigkeit nach diesem Moment wirkt bedrückend, ebenso wie die Ausgrenzung als "unreine" Frau beim Begräbnis. Der Text trägt Sprengstoff in den Zeilen und diese Spannung ist atmosphärisch spürbar. Als die Königsbrunner Bigband direkt danach auftritt, sind die Zuhörer zunächst kaum in der Lage zu applaudieren. Orchesterleiterin Petra Stahl versucht die Situation in Worte zu fassen: "Die Aufgabe von Musik ist es zu zerstreuen."

