Schwabmünchen und Langerringen auf Meisterkurs

Die Winterpause ist nah. Für einige Teams im Landkreis kommt sie zur rechten Zeit. Andere haben einen Lauf und würden vielleicht gerne weiterspielen. In den Stadien hat mittlerweile der Glühwein das „Siegerbier“ abgelöst. Das Topteam im Landkreis, der TSV Schwabmünchen, wird als Tabellenführer überwintern. Auch die SpVgg Langerringen grüßt als Tabellenführer in der Kreisliga und strebt den direkten Wiederaufstieg an.

Elmar Knöchel Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Schwabmünchen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Langerringen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis