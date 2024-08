„Seit Jahren vertritt er die Interessen der Region“

Ein einstimmiges Votum erhielt Hansjörg Durz vom Kreisvorstand der CSU Augsburg-Land: Auch künftig soll der Bundestagsabgeordnete der CSU die Interessen der Region in Berlin vertreten. Die Kreis-CSU unterstützt seine erneute Bundestagskandidatur und schlägt ihn offiziell als Bewerber für den Wahlkreis 252 Augsburg-Land vor.

Nominierung im Herbst

CSU-Kreisvorsitzende Carolina Trautner unterstrich in der letzten CSU-Kreisvorstandssitzung in Diedorf seinen großen Einsatz. „Wir sind froh, mit Hansjörg Durz einen äußerst engagierten Abgeordneten in Berlin zu haben, der seit Jahren die Interessen unserer Region in Berlin hervorragend vertritt“, sagte sie und hob die gute Zusammenarbeit hervor. Die Vorstandschaft schloss sich ihrem Vorschlag einstimmig an. Wenn es nach dem Willen des CSU-Kreisverbands geht, soll Durz nun im nächsten Schritt im Herbst durch die gewählten Delegierten im Wahlkreis offiziell nominiert werden.

Kritik an Wahlrechtsreform

Durz bedankte sich bei den Vorstandsmitgliedern für die einstimmige Empfehlung und berichtete aus dem Bundestag über aktuelle politische Entwicklungen. Kritisch führte er zu Themen wie Sicherheit, Haushalt und die von der aktuellen Bundesregierung angestrebte Wahlrechtsreform aus. Laut Durz komme es dadurch zu einer willkürlichen Neueinteilung des Wahlkreises Augsburg-Land. „Durch die am Reißbrett geplante Reform der Ampel werden gewachsene Strukturen zerstört und die Bindung der Menschen zu ihrer Region missachtet“, ergänzte Trautner und fügte an: „Umso mehr geht es darum, alles zu geben und die Menschen mit pragmatischen Lösungsansätzen zu gewinnen.“ Durz sei dafür der geeignete Kandidat für den Bundestag. (AZ)