Selber machen liegt im Trend: Experten beantworten Leserfragen

Zum Abschluss der Serie „Einfach selber machen“ geht es um Flecken auf Böden und die richtige Oberflächenbehandlung von Holz.

„Wie kann man Wasserflecken auf Juramarmor entfernen“, fragt ein Leser aus dem nördlichen Landkreis. Dietmar Junker, Fliesen- und Steinfachmann aus Graben, schaut sich die mitgeschickten Fotos genau an. Dann rät er: „Hier sind wohl Kalkrückstände in den Marmor eingezogen, da die Oberflächenversiegelung mit der Zeit schadhaft wurde. Die Anwendung eines milden Marmorreinigers nach Herstellerempfehlung der Platte kann Erfolg bringen. Aber, wie immer bei Reinigungsmitteln, zuerst an unscheinbaren Bereichen ausprobieren. Auf jeden Fall ist die Arbeitsplatte nach der Behandlung wieder zu versiegeln.“

Wenn Fliesen empfindlich reagieren

Ein Leser aus Diedorf hat ein anderes Problem: "Im Bad ist ein Nagellackentferner ausgelaufen und hat mehrere Terrakotta-Fliesen beschädigt." Nach dem Foto vermutet unser Experte, dass die Oberflächen der Fliesen angelöst sind und die Substanz ist in den Stein eingedrungen ist. "Reinigungsmaßnahmen versprechen hier keinen großen Erfolg. Solche Fälle haben wir auch in unserer Praxis immer wieder, da hilft in der Regel nur der fachmännische Austausch. Hoffentlich sind noch Fliesen vorhanden, da es zu neuen Platten immer Farbunterschiede gibt. Auch sind diese Platten nicht mehr leicht zu bekommen", sagt Junker. Möglicherweise könnte auch eine neue Versiegelung helfen, aber eine Garantie dafür gebe es nicht, ergänzt der Experte.

Essigwasser oder Waschbenzin

Nicht um den Boden, sondern um Holzgriffe an einem Schrank und einer Schublade geht es einer anderen Leserin. „Die Griffe waren matt lackiert, mittlerweile hat sich dieser gelöst und sie fühlen sich klebrig an. Die Anwendung von Schleifpapier war zwecklos“, teilt sie mit. Restaurator Marcel Schieren aus Graben rät: „Es gibt keine eindeutige Antwort, da die Art der Oberflächenbehandlung unbekannt ist. War es wirklich ein Lack, dann kann ein Reinigungsversuch mit Essigwasser einen Erfolg bringen. Waren die Griffe gewachst, dann kann Waschbenzin zur Entfernung die Lösung sein, ein Nachwachsen einschließlich Politur mit einem fusselfreien Tuch kann die Oberfläche wieder ansehnlich machen“, sagt er.

Mit Holzbürste und Schrubber

Tipps zum Umgang mit gewachsten oder geölten Holzflächen benötigt eine weitere Leserin. „Gewachstes Holz kann bearbeitet werden. Sind große geölte Holzflächen wie Fußböden nicht mehr ansehnlich, hilft eigentlich nur abschleifen und neu einlassen. Oder man versucht es wie früher: Mit Holzseife und Bürste schrubben und dann neu einlassen“, rät Restaurator Marcel Schieren. Beim Öl sollte auf die angegebene Trocknungszeit geachtet werden. „Ich bevorzuge reines Leinöl, doch das trocknet ewig. Öle mit Zusätzen verringern die Trocknungszeit“, sagt er weiter. Das Abschleifen gewachster Böden stelle sich schwierig dar und sei nicht zu empfehlen, da das Wachs in die Holzporen eingezogen und schwer wieder zu entfernen ist.

