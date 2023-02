Selbermach-Tipps: So kürzen Sie eine Hose richtig

Plus Die Hose ist zu lang? Ob sie sich kürzen lässt, verrät Fachlehrerin Ilona Grunenberg in der neuen Serie "Einfach selber machen".

Viele kennen das Problem beim Kauf einer neuen Jeans: Auch wenn das neue Teil in der bekannten Konfektionsgröße perfekt sitzt, die Beine sind meist zu lang. Es sei denn, die Hose wird in der gewünschten Länge angeboten. Abhilfe bietet nur der Änderungsservice im Fachhandel oder eine Schneiderei. Wer diese Möglichkeit nicht hat, kann sich auch selbst helfen.