Sie sind die Grünen Engel im Augsburger Land

Ohne ehrenamtliches Engagement geht es im Umwelt- und Naturschutz nicht: Deshalb werden im Freistaat besondere Beiträge mit dem „Grünen Engel“ ausgezeichnet. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber überreichte Anfang der Woche Urkunde und Ehrennadel an Ignaz Reiter aus Waldberg und Christian Keller aus Untermeitingen.

Christian Keller ist nicht nur Ameisenberater, sondern seit 2023 auch Hornissenberater. Als Mitglied in der Ameisenschutzwarte Bayern setzt sich der Untermeitinger seit Mai 2022 für den Erhalt der natürlichen Lebensräume der Ameisen ein. Dabei gehört das Anpacken in der Natur ebenso dazu wie die Internetredaktion im Büro. Als Hornissenberater hat er inzwischen fünf Gemeinden eigenständig übernommen. Seine Bilder der Insekten stellt der Berufsfotograf kostenfrei der Unteren Naturschutzbehörde zur Verfügung. Umweltminister Glauber sagte: „Für die beiden Umwelt-Ehrenämter stellen Sie Familie, Beruf und Freizeit oft hinten an. Das zeigt, wie sehr Ihr Herz für die Natur schlägt.“

Er bringt viel Kompetenz mit

Mit Humor würdigte der Minister das Engagement von Ignaz Reiter. „Wenn andere Urlaub machen, sind Sie besonders fleißig“, sagte er und spielte damit darauf an, dass Reiter zur Stelle ist, wenn der hauptamtliche Biberberater beim Landratsamt Augsburg im Urlaub ist. Der Waldberger betreibt eine kleine Land- und Forstwirtschaft, die schon lange als Familienbetrieb geführt wird. Glauber würdigte in seiner Laudatio Reiters Fachwissen zu Flora und Fauna. Glauber sagte: „Zusammen mit der Ausbildung zum Biberberater sind diese Kompetenzen ein großes Faustpfand für Ihre Tätigkeit. Denn Sie können verschiedene Perspektiven einnehmen und wissen, worüber Sie reden. Das spüren die Menschen. Deshalb sind die Reaktionen der Bürger auch sehr positiv. Sie gelten als bürgernah, unkompliziert und bestens vernetzt. Und Sie schaffen es immer wieder, Konflikte einvernehmlich und mit Augenmaß zu lösen.“ Für ein konstruktives Miteinander vor Ort überreichte Glauber den Grünen Engel.

Biberberater Ignaz Reiter (rechts) wurde von Umweltminister Thorsten Glauber ausgezeichnet. Foto: Bayerisches Staatsministerium für Umwelt und Verbraucherschutz

Die Auszeichnung gibt es für Mitwirkung bei Artenschutzkartierungen, beim Erfassung und Erstellung der Roten Listen und Atlanten, für Artenhilfs-, Schutz- und Pflegemaßnahmen, Tätigkeiten in der Naturschutzwacht und in Naturschutzbeiräten oder für die Durchführung von naturkundlichen Führungen. Aus Anlass des „Europäischen Jahres der Freiwilligentätigkeit 2011“ wurde der „Grüne Engel“ erstmals vergeben. (mcz)