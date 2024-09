Sind Busfahrten der Schlüssel zu Schwabmünchner Siegen?

Auf den Fußballplätzen des Südlichen Landkreises war an diesem Wochenende wieder einiges geboten. Dazu kamen die interessanten Auswärtsspiele des Landesligisten TSV Schwabmünchen und des Landesliga-Absteigers TSV Bobingen. In Königsbrunn gab es in der Bezirksliga das Königsbrunner Stadtderby und Lagerlechfeld blieb auf eigenem Platz wieder einmal ungeschlagen. Langerringen ist weiterhin auf Wiederaufstiegskurs und Kreisklassen-Aufsteiger Schwabegg sammelt wichtige Punkte für die Mission Klassenerhalt.

