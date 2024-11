So hoch oder niedrig sind die Mieten im Landkreis Augsburg

Beim Wohnen hebt sich das Augsburger Land vom bundesweiten Schnitt ab. Denn hier leben deutlich mehr als die Hälfte der Menschen in den eigenen vier Wänden. In der gesamten Bundesrepublik besitzt weniger als die Hälfte der Menschen die Immobilie, in der sie wohnt. Dennoch wohnen rund 100.000 Menschen im Landkreis Augsburg zur Miete. Wie viel sie zahlen, unterscheidet sich je nach Ort deutlich. Eine Übersicht der durchschnittlichen Preise, mit denen Mieterinnen und Mieter in den verschiedenen Städten und Gemeinden rechnen müssen.

