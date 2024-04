Landkreis Augsburg

So viel Müll macht jeder Landkreis-Bewohner

Plus Was die aktuelle Abfallstatistik im Augsburger Land aussagt und wie sich die Gebühren entwickeln.

Von Maximilian Czysz

In den vergangenen Wochen wurde bei Sammelaktionen viel Müll zusammengetragen. Er ist nur ein Bruchteil dessen, was jedes Jahr im Landkreis zusammenkommt. Nach der aktuellen Statistik des Abfallwirtschaftsbetriebs wurden im vergangenen Jahr im Landkreis Augsburg insgesamt 111.342 Tonnen Abfälle produziert und erfasst. Dies entspricht 424 Kilogramm pro Einwohner. Das ist auf den ersten Blick viel.

Rein statistisch gesehen ist die Abfallmenge im Augsburger Land aber so niedrig wie seit zehn Jahren nicht mehr. Was in dieser Zeit gleich geblieben ist: Der Großteil sind Abfälle wie Verpackungen, Dosen, Altglas oder Papier, die noch verwertet werden können. In der Abfallverwertungsanlage (AVA) in Augsburg-Lechhausen werden aus Abfällen Wärme und Strom erzeugt. In den kommenden Jahren soll noch mehr Energie gewonnen werden.

