Sommer-Rätsel: Schau genau!

„Schau genau“ heißt es beim Sommerrätsel 2024. Die Redaktion zeigt Ausschnitte historischer Karten und stellt dazu Fragen. Gesucht werden zum Beispiel besondere Ortsnamen, Bezeichnungen oder andere Auffälligkeiten, die nur bei genauem Betrachten ins Auge stechen. Ortskenntnis ist gefragt und hie und da auch etwas Entdeckerdrang und Kombinationsfreude.

Zu sehen ist ein Ausschnitt der „Suevia Universa“, einer Landkarte aus dem Jahr 1725. Farbig festgehalten sind die verschiedenen Herrschaftsgebiete. Im Fugger-Territorium findet sich eine Ortschaft, die später durch Golflegende Bernhard Langer berühmt wurde.

Das ist die Frage zu Rätsel 18: Wie heißt der gesuchte Ort?

Wer am Rätsel mitmachen will, muss mindestens zehn Rätselfragen richtig lösen. Die Antworten mit der jeweiligen Nummer sollten per Mail an die Redaktion in Schwabmünchen oder Gersthofen geschickt werden. Die Mail-Adressen lauten: redaktion@schwabmuenchner-allgemeine.de und redaktion.landbote@augsburger-allgemeine.de. Wer eine Postkarte schicken will: Schwabmünchner Allgemeine, Kaufbeurer Str. 3, 86830 Schwabmünchen. Einsendeschluss ist der 10. September. Unter allen Teilnehmern, die sich als Heimatentdecker bewähren, verlost die Redaktion Preise. Am Ende der Aktion werden alle Antworten veröffentlicht.