Sonnenstich: Dann ab in den Schatten!

Es ist sehr sonnig und bei 31 Grad kommt der 71-jährige Karl-Heinz ganz schön ins Schwitzen, als er in Augsburg an einer Stadtführung teilnimmt. Schon nach kurzer Zeit fühlt er sich ein wenig schlapp, es entwickeln sich langsam Kopfschmerzen, die in den Nacken ausstrahlen und ihm ist ein wenig übel. Er versucht, Wasser zu trinken, kämpft aber gegen den Brechreiz. Die Stadtführerin, eine ehrenamtliche Mitarbeiterin des BRK, erkennt die Situation sofort und alarmiert den Rettungsdienst.

Maximilian Czysz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

BRK Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Rotes Kreuz Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis